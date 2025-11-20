https://ria.ru/20251120/mid-2056410174.html
В МИД рассказали, что ожидают выбора места встречи Баку, Еревана и Москвы
Москва ожидает, что Баку и Ереван оперативно определят, где пройдет следующая встреча министров в формате "3+3", заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T19:12:00+03:00
Захарова: Москва ожидает от Баку и Еревана выбора места встречи премьеров