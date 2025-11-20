Дрозденко назвал приоритеты восстановления Енакиево на 2026 год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. В программе восстановления подшефного Енакиево на 2026 год два приоритета - дети и инфраструктура, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Донбасс.