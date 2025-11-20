Рейтинг@Mail.ru
Дрозденко назвал приоритеты восстановления Енакиево на 2026 год
Ленинградская область
Ленинградская область
 
01:17 20.11.2025 (обновлено: 10:00 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/drozdenko-2056162138.html
Дрозденко назвал приоритеты восстановления Енакиево на 2026 год
Дрозденко назвал приоритеты восстановления Енакиево на 2026 год - РИА Новости, 20.11.2025
Дрозденко назвал приоритеты восстановления Енакиево на 2026 год
В программе восстановления подшефного Енакиево на 2026 год два приоритета - дети и инфраструктура, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T01:17:00+03:00
2025-11-20T10:00:00+03:00
общество
енакиево
донецкая народная республика
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
енакиево
донецкая народная республика
ленинградская область
общество, енакиево, донецкая народная республика, ленинградская область, александр дрозденко
Общество, Енакиево, Донецкая Народная Республика, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Ленинградская область
Дрозденко назвал приоритеты восстановления Енакиево на 2026 год

Приоритетами программы восстановления в Енакиево являются дети и инфраструктура

© Фото : соцсетиПоследствия атаки ВСУ в поселке Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР
Последствия атаки ВСУ в поселке Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки ВСУ в поселке Карло-Марксово в городском округе Енакиево в ДНР. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. В программе восстановления подшефного Енакиево на 2026 год два приоритета - дети и инфраструктура, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Донбасс.
"Интернаты Енакиево - объекты, на которых не будем экономить, здесь растут дети, которым больше всего нужна забота. В дополнение - комплексная программа диспансеризации, гастроли ленинградских театров и коллективов, каникулы в Ленобласти и Петербурге", - сказал Дрозденко.
Ремонт дороги - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Ленобласть восстановила более 35 км дорог в подшефном Енакиево в ДНР
7 декабря 2024, 20:52
Он добавил, что в Енакиево силами ленинградских строителей продолжаются дорожные ремонты, строительство каптажных колодцев, восстановление канализационных сетей Карло-Марксово. "Бывший кинотеатр "Орион" восстановим как молодежный центр. Средства выделены, ремонт надо провести оперативно и по-ленинградски качественно", - отметил губернатор.
Также в ходе рабочей поездки в ДНР была передана бойцам БАРС "Ленинградец" партия спецтехники и оборудования. "Каждый приезд в ДНР неизменно передаем специальные средства фронту. В этот раз в составе партии фонда "Ленинградский рубеж" дополнительно — мотоциклы и автомобили, микроавтобус, специальное оборудование и инвентарь. Все это из рук в руки получили бойцы БАРС "Ленинградец", - рассказал Дрозденко.
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Сахалин запланировал на 2026 год восстановление водоснабжения в Шахтерске
24 октября, 07:14
 
Ленинградская область
 
 
