Дрозденко назвал приоритеты восстановления Енакиево на 2026 год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. В программе восстановления подшефного Енакиево на 2026 год два приоритета - дети и инфраструктура, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Донбасс.
7 декабря 2024, 20:52
Он добавил, что в Енакиево силами ленинградских строителей продолжаются дорожные ремонты, строительство каптажных колодцев, восстановление канализационных сетей Карло-Марксово. "Бывший кинотеатр "Орион" восстановим как молодежный центр. Средства выделены, ремонт надо провести оперативно и по-ленинградски качественно", - отметил губернатор.
Также в ходе рабочей поездки в ДНР была передана бойцам БАРС "Ленинградец" партия спецтехники и оборудования. "Каждый приезд в ДНР неизменно передаем специальные средства фронту. В этот раз в составе партии фонда "Ленинградский рубеж" дополнительно — мотоциклы и автомобили, микроавтобус, специальное оборудование и инвентарь. Все это из рук в руки получили бойцы БАРС "Ленинградец", - рассказал Дрозденко.