Страны ШОС проработают соглашение об упрощении торговли

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Профильные министерства и ведомства стран ШОС ускорят проработку проекта соглашения об упрощении процедур торговли, говорится в совместном коммюнике по итогам двадцать четвертого заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"Профильные министерства и ведомства государств-членов ускорят проработку проекта соглашения между правительствами государств-членов ШОС об упрощении процедур торговли. Главы делегаций также выступили за дальнейшее наращивание усилий в рамках Специальной рабочей группы государств-членов ШОС по упрощению торговли", - говорится в документе.
Главы делегаций также считают важным дальнейшее наращивание взаимодействия государств-членов ШОС в области антимонопольной политики в интересах формирования справедливой, добросовестной конкурентной рыночной среды, уточняется в документе.
Заседание совета под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.