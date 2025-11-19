Страны ШОС проработают соглашение об упрощении торговли

«

"Профильные министерства и ведомства государств-членов ускорят проработку проекта соглашения между правительствами государств-членов ШОС об упрощении процедур торговли. Главы делегаций также выступили за дальнейшее наращивание усилий в рамках Специальной рабочей группы государств-членов ШОС по упрощению торговли", - говорится в документе.