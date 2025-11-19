Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС проработают соглашение об упрощении торговли - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:32 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/torgovlya-2055994552.html
Страны ШОС проработают соглашение об упрощении торговли
Страны ШОС проработают соглашение об упрощении торговли - РИА Новости, 19.11.2025
Страны ШОС проработают соглашение об упрощении торговли
Профильные министерства и ведомства стран ШОС ускорят проработку проекта соглашения об упрощении процедур торговли, говорится в совместном коммюнике по итогам... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:32:00+03:00
2025-11-19T13:32:00+03:00
россия
азия
белоруссия
михаил мишустин
шос
снг
евразийский экономический союз
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:125:2784:1690_1920x0_80_0_0_b1975a3af9d31a47f6a589e42c854ea9.jpg
https://ria.ru/20251119/torgovlya-2055993475.html
россия
азия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f103beca94b55e5ce7479c0129a1e70d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, азия, белоруссия, михаил мишустин, шос, снг, евразийский экономический союз, экономика
Россия, Азия, Белоруссия, Михаил Мишустин, ШОС, СНГ, Евразийский экономический союз, Экономика
Страны ШОС проработают соглашение об упрощении торговли

Страны ШОС ускорят проработку проекта соглашения об упрощении торговли

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Профильные министерства и ведомства стран ШОС ускорят проработку проекта соглашения об упрощении процедур торговли, говорится в совместном коммюнике по итогам двадцать четвертого заседания Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
«
"Профильные министерства и ведомства государств-членов ускорят проработку проекта соглашения между правительствами государств-членов ШОС об упрощении процедур торговли. Главы делегаций также выступили за дальнейшее наращивание усилий в рамках Специальной рабочей группы государств-членов ШОС по упрощению торговли", - говорится в документе.
Главы делегаций также считают важным дальнейшее наращивание взаимодействия государств-членов ШОС в области антимонопольной политики в интересах формирования справедливой, добросовестной конкурентной рыночной среды, уточняется в документе.
Заседание совета под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Флаг с эмблемой ШОС - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Страны ШОС заявили о приверженности совершенствованию торговой системы
Вчера, 13:30
 
РоссияАзияБелоруссияМихаил МишустинШОССНГЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала