Суд в Москве рассмотрит иск об изъятии имущества депутата Муртузалиева

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры об изъятии имущества депутата Народного Собрания Республики Дагестан, члена фракции "Справедливая Россия" Муртузали Муртузалиева и его супруги, сообщили РИА Новости в суде.

"Дорогомиловский районный суд Москвы зарегистрировал административное исковое заявление Замгенпрокурора об обращении в доход государства имущества Муртузалиева, Азизовой и Рагимова", - сообщили в суде.

Кроме депутата ответчиками по иску выступают его супруга Жанета Азизова и ее дядя Шихкерим Рагимов.