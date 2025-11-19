Рейтинг@Mail.ru
19.11.2025

Суд в Москве рассмотрит иск об изъятии имущества депутата Муртузалиева
23:28 19.11.2025
Суд в Москве рассмотрит иск об изъятии имущества депутата Муртузалиева
Суд в Москве рассмотрит иск об изъятии имущества депутата Муртузалиева - РИА Новости, 19.11.2025
Суд в Москве рассмотрит иск об изъятии имущества депутата Муртузалиева
Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры об изъятии имущества депутата Народного Собрания Республики Дагестан, члена фракции... РИА Новости, 19.11.2025
происшествия, москва, республика дагестан, генеральная прокуратура рф, справедливая россия
Происшествия, Москва, Республика Дагестан, Генеральная прокуратура РФ, Справедливая Россия
Суд в Москве рассмотрит иск об изъятии имущества депутата Муртузалиева

Суд в Москве рассмотрит иск об изъятии имущества депутата Дагестана Муртузалиева

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы рассмотрит исковое заявление Генпрокуратуры об изъятии имущества депутата Народного Собрания Республики Дагестан, члена фракции "Справедливая Россия" Муртузали Муртузалиева и его супруги, сообщили РИА Новости в суде.
"Дорогомиловский районный суд Москвы зарегистрировал административное исковое заявление Замгенпрокурора об обращении в доход государства имущества Муртузалиева, Азизовой и Рагимова", - сообщили в суде.
Кроме депутата ответчиками по иску выступают его супруга Жанета Азизова и ее дядя Шихкерим Рагимов.
В среду по иску в проходит беседа, дата основного судебного заседания пока не назначена.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Защита обжаловала изъятие имущества у судьи в отставке Момотова
30 октября, 23:26
 
Происшествия, Москва, Республика Дагестан, Генеральная прокуратура РФ, Справедливая Россия
 
 
