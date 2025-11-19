Страны ШОС отвергли блоковые подходы к решению проблем

«

"Главы делегаций считают, что взаимодействие в рамках ШОС может послужить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Государства-члены придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития", - говорится в документе.