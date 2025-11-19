Рейтинг@Mail.ru
Страны ШОС отвергли блоковые подходы к решению проблем - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:41 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/shos-2055997874.html
Страны ШОС отвергли блоковые подходы к решению проблем
Страны ШОС отвергли блоковые подходы к решению проблем - РИА Новости, 19.11.2025
Страны ШОС отвергли блоковые подходы к решению проблем
Члены ШОС отвергают блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития, следует из совместного коммюнике по итогам... РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T13:41:00+03:00
2025-11-19T13:41:00+03:00
в мире
россия
азия
евразия
михаил мишустин
шос
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:125:2784:1690_1920x0_80_0_0_b1975a3af9d31a47f6a589e42c854ea9.jpg
https://ria.ru/20250830/putin-2038443443.html
россия
азия
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155558/43/1555584334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f103beca94b55e5ce7479c0129a1e70d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, азия, евразия, михаил мишустин, шос, снг, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Азия, Евразия, Михаил Мишустин, ШОС, СНГ, Евразийский экономический союз
Страны ШОС отвергли блоковые подходы к решению проблем

В ШОС отвергли блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем развития

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в медиабанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Члены ШОС отвергают блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития, следует из совместного коммюнике по итогам двадцать четвертого заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
«
"Главы делегаций считают, что взаимодействие в рамках ШОС может послужить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Государства-члены придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития", - говорится в документе.
Заседание совета под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Путин назвал секрет привлекательности ШОС
30 августа, 02:37
 
В миреРоссияАзияЕвразияМихаил МишустинШОССНГЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала