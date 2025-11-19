Страны ШОС отметили важность сотрудничества в сфере инвестиций

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Члены делегаций стран ШОС отметили важность углубления сотрудничества в сфере инвестиций, следует из совместного коммюнике по итогам двадцать четвертого заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Главы делегаций констатировали важность дальнейшего углубления сотрудничества между государствами-членами ШОС в сфере инвестиций. В этой связи они высказались за активизацию усилий в рамках Специальной рабочей группы по содействию инвестициям и Ассоциации инвесторов, а также расширение Базы экономических преференций", - говорится в документе.

Также уточняется, что главы делегаций отметили принятие руководителями уполномоченных министерств и ведомств заявления об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития. Кроме того, профильные министерства и ведомства продолжат работу над созданием банка данных инвестиционных проектов в сфере промышленности государств-членов ШОС.

В документе сообщается, что главы делегаций выступили за наращивание усилий по формированию механизмов финансового сопровождения проектной деятельности в рамках ШОС. Так для реализации решения о создании банка развития ШОС заинтересованные государства-члены активизируют консультации экспертов по комплексу вопросов функционирования этого финансового института.

Заседание совета под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.