Члены ШОС выступили за развитие открытого экономического пространства - РИА Новости, 19.11.2025
13:23 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/shos-2055991555.html
Члены ШОС выступили за развитие открытого экономического пространства
Члены ШОС выступили за развитие открытого экономического пространства
в мире
азия
белоруссия
индия
шос
снг
евразийский экономический союз
в мире, азия, белоруссия, индия, шос, снг, евразийский экономический союз
В мире, Азия, Белоруссия, Индия, ШОС, СНГ, Евразийский экономический союз
Члены ШОС выступили за развитие открытого экономического пространства

Страны ШОС договорились развивать открытое экономическое пространство

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут способствовать становлению открытого экономического пространства, следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.
"Главы делегаций подчеркнули, что государства-члены будут способствовать становлению в регионе широкого открытого экономического пространства равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивающего эффективное функционирование рынков, цепочек поставок, расчетно-платежных операций, транспортных коридоров, логистических маршрутов, потоков инвестиций, товаров, услуг и технологий, взаимодействие в сфере энергетики, включая возобновляемые источники энергии", - говорится в документе.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Страны ШОС выступили за развитие взаимодействия в космических технологиях
