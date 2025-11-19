https://ria.ru/20251119/shos-2055991555.html
Члены ШОС выступили за развитие открытого экономического пространства
19.11.2025
Члены ШОС выступили за развитие открытого экономического пространства
Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут способствовать становлению открытого экономического пространства, следует из совместного коммюнике по... РИА Новости, 19.11.2025
в мире
азия
белоруссия
индия
шос
снг
евразийский экономический союз
азия
белоруссия
индия
Члены ШОС выступили за развитие открытого экономического пространства
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут способствовать становлению открытого экономического пространства, следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.
"Главы делегаций подчеркнули, что государства-члены будут способствовать становлению в регионе широкого открытого экономического пространства равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивающего эффективное функционирование рынков, цепочек поставок, расчетно-платежных операций, транспортных коридоров, логистических маршрутов, потоков инвестиций, товаров, услуг и технологий, взаимодействие в сфере энергетики, включая возобновляемые источники энергии", - говорится в документе.
ШОС
объединяет десять государств-членов - Белоруссию
, Индию
, Иран
, Казахстан
, Китай
, Киргизию
, Пакистан
, Россию
, Таджикистан
и Узбекистан
. На встречу в Москве
приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ
, Евразийский экономический союз (ЕАЭС
), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
, Диалог по сотрудничеству в Азии.