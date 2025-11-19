Члены ШОС выступили за развитие открытого экономического пространства

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) будут способствовать становлению открытого экономического пространства, следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.

"Главы делегаций подчеркнули, что государства-члены будут способствовать становлению в регионе широкого открытого экономического пространства равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивающего эффективное функционирование рынков, цепочек поставок, расчетно-платежных операций, транспортных коридоров, логистических маршрутов, потоков инвестиций, товаров, услуг и технологий, взаимодействие в сфере энергетики, включая возобновляемые источники энергии", - говорится в документе.