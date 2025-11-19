Страны ШОС выступили за равноправное сотрудничество в области мирного атома

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главы делегаций стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за равноправное международное сотрудничество в области мирного атома, следует из совместного коммюнике по итогам двадцать четвертого заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.
"Главы делегаций выступили за равноправное, устойчивое и взаимовыгодное международное сотрудничество в области мирного использования атомной энергии", - говорится в документе.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.