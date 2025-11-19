Страны ШОС выступили за равноправное сотрудничество в области мирного атома

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Главы делегаций стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выступили за равноправное международное сотрудничество в области мирного атома, следует из совместного коммюнике по итогам двадцать четвертого заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.