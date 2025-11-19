https://ria.ru/20251119/shos-2055983315.html
ШОС будет отстаивать равноправную торговую систему
Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены отстаивать равноправную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, следует из совместного РИА Новости, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены отстаивать равноправную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.
"Главы делегаций подтвердили, что государства-члены будут твердо отстаивать открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, равноправную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, содействовать совершенствованию глобальной финансовой системы управления и усилению роли развивающихся стран в международных финансовых институтах", - говорится в документе.
ШОС
объединяет десять государств-членов - Белоруссию
, Индию
, Иран
, Казахстан
, Китай
, Киргизию
, Пакистан
, Россию
, Таджикистан
и Узбекистан
. На встречу в Москве
приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ
, Евразийский экономический союз (ЕАЭС
), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии
, Диалог по сотрудничеству в Азии.