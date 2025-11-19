Рейтинг@Mail.ru
ШОС будет отстаивать равноправную торговую систему - РИА Новости, 19.11.2025
12:52 19.11.2025
ШОС будет отстаивать равноправную торговую систему
ШОС будет отстаивать равноправную торговую систему - РИА Новости, 19.11.2025
ШОС будет отстаивать равноправную торговую систему
Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены отстаивать равноправную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, следует из совместного
2025-11-19T12:52:00+03:00
2025-11-19T12:52:00+03:00
ШОС будет отстаивать равноправную торговую систему

Члены ШОС намерены отстаивать равноправную многостороннюю торговую систему

Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены отстаивать равноправную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.
"Главы делегаций подтвердили, что государства-члены будут твердо отстаивать открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, равноправную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, содействовать совершенствованию глобальной финансовой системы управления и усилению роли развивающихся стран в международных финансовых институтах", - говорится в документе.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Совместное фотографирование глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Страны ШОС договорились работать над новой системой безопасности в Евразии
