ШОС будет отстаивать равноправную торговую систему

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) намерены отстаивать равноправную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.

"Главы делегаций подтвердили, что государства-члены будут твердо отстаивать открытую, транспарентную, справедливую, инклюзивную, равноправную и недискриминационную многостороннюю торговую систему, содействовать совершенствованию глобальной финансовой системы управления и усилению роли развивающихся стран в международных финансовых институтах", - говорится в документе.