Страны ШОС договорились о развитии транспортного потенциала - РИА Новости, 19.11.2025
12:23 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/shos-2055972466.html
Страны ШОС договорились о развитии транспортного потенциала
Страны ШОС договорились о развитии транспортного потенциала

© Sputnik / Болат Шайхинов | Перейти в медиабанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились принять меры по развитию транспортного потенциала и гражданской авиации, следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.
"Профильные министерства и ведомства должны принять дополнительные меры по развитию транспортно-логистического и транзитного потенциала, международных автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок на пространстве ШОС", - говорится в документе.
Владимир Путин и Михаил Мишустин на встрече с главами делегаций Совета глав государств – членов ШОС - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Вместе страны ШОС способны добиться впечатляющих результатов, заявил Путин
18 ноября, 16:14
Из текста документа также следует, что главы делегаций стран ШОС выступили за развитие сотрудничества в сфере гражданской авиации.
"Главы делегаций выступили за дальнейшее развитие сотрудничества в сфере гражданской авиации и воздушных перевозок, включая меры по расширению маршрутной сети, снижению административных барьеров и улучшению условий для пассажирских и грузовых авиаперевозок", - говорится в сообщении.
Заседание совета под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин отметил особую роль правительств стран ШОС
18 ноября, 15:52
 
