Страны ШОС договорились о развитии транспортного потенциала

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Страны-участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились принять меры по развитию транспортного потенциала и гражданской авиации, следует из совместного коммюнике по итогам 24-го заседания Совета глав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.

"Профильные министерства и ведомства должны принять дополнительные меры по развитию транспортно-логистического и транзитного потенциала, международных автомобильных, железнодорожных и мультимодальных перевозок на пространстве ШОС ", - говорится в документе.

Из текста документа также следует, что главы делегаций стран ШОС выступили за развитие сотрудничества в сфере гражданской авиации.

"Главы делегаций выступили за дальнейшее развитие сотрудничества в сфере гражданской авиации и воздушных перевозок, включая меры по расширению маршрутной сети, снижению административных барьеров и улучшению условий для пассажирских и грузовых авиаперевозок", - говорится в сообщении.

Заседание совета под председательством премьера РФ Михаила Мишустина прошло во вторник в Национальном центре "Россия". Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.