Страны ШОС считают необходимым адаптировать ООН к политическим реалиям

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Страны ШОС считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям через реформу организации, сообщается в совместном коммюнике по итогам двадцать четвертого заседания Советаглав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.
"Главы делегаций подчеркнули, что государства-члены считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям путем проведения выверенной реформы в целях обеспечения представленности развивающихся стран в органах управления ООН", - говорится в документе.
Заседание Совета глав правительств ШОС проходило в столице России 17-18 ноября, его провел премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Это заседание стало завершающим мероприятием российского председательства в Совете глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.
