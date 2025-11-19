Страны ШОС считают необходимым адаптировать ООН к политическим реалиям

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Страны ШОС считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям через реформу организации, сообщается в совместном коммюнике по итогам двадцать четвертого заседания Советаглав правительств (премьер-министров) государств-членов ШОС.