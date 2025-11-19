Сад памяти с мемориалом погибшим защитникам Отечества открыли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 ноя - РИА Новости. Сад памяти с мемориалом погибшим в разные годы защитникам Отечества открыли в Кизлярском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе главы республики.
"(Глава Дагестана - ред.) Сергей Меликов открыл Сад памяти в Кизлярском районе. На мемориальных плитах высечены имена более 3 тысяч жителей района, которые ценой своей жизни в разные годы отстаивали безопасность и независимость Родины", – говорится в сообщении.
Среди них имена Героев Советского Союза, ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльськой АЭС, сотрудников органов внутренних дел, участников специальной военной операции.
Сообщается, что на территории мемориального комплекса на площади трех гектаров высажены более 600 деревьев и 500 кустов роз.
"Сад памяти - это место, куда мы с вами будем приходить, чтобы вспомнить наших сыновей, чтобы ощутить их присутствие в каждом дереве, каждом листе, каждом дыхании ветра. Пусть эти деревья станут символом мужества и стойкости дагестанского народа. Пусть Сады памяти станут символом жизни и единства нашего народа. Вечная слава героям!" - отметил глава республики.
© Фото предоставлено пресс-службой главы ДагестанаСад памяти с мемориалом погибшим в разные годы защитникам Отечества в Кизлярском районе Дагестана
Меликов возложил цветы к мемориалу. Память защитникам Отечества почтили родственники военных, руководители органов власти, ветераны и военнослужащие.
Идея создания акции "Сад памяти" зародилась в октябре 2022 года, когда родители участника СВО Махача Сайкумова Расул и Хадижат, переживая тяжелую утрату, высадили в память о нем и всех военнослужащих Буйнакского района Дагестана более 200 фруктовых деревьев. На сегодня сады, аллеи, парки в честь военнослужащих разбиты во всех городах и районах республики.
