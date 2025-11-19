Глава Республики Дагестан Сергей Меликов открыл Сад памяти с мемориалом погибшим в разные годы защитникам Отечества открыли в Кизлярском районе Дагестана

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов открыл Сад памяти с мемориалом погибшим в разные годы защитникам Отечества открыли в Кизлярском районе Дагестана

© Фото предоставлено пресс-службой главы Дагестана Глава Республики Дагестан Сергей Меликов открыл Сад памяти с мемориалом погибшим в разные годы защитникам Отечества открыли в Кизлярском районе Дагестана

Сад памяти с мемориалом погибшим защитникам Отечества открыли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 ноя - РИА Новости. Сад памяти с мемориалом погибшим в разные годы защитникам Отечества открыли в Кизлярском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе главы республики.

"(Глава Дагестана - ред.) Сергей Меликов открыл Сад памяти в Кизлярском районе. На мемориальных плитах высечены имена более 3 тысяч жителей района, которые ценой своей жизни в разные годы отстаивали безопасность и независимость Родины", – говорится в сообщении.

Среди них имена Героев Советского Союза, ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльськой АЭС, сотрудников органов внутренних дел, участников специальной военной операции.

Сообщается, что на территории мемориального комплекса на площади трех гектаров высажены более 600 деревьев и 500 кустов роз.

"Сад памяти - это место, куда мы с вами будем приходить, чтобы вспомнить наших сыновей, чтобы ощутить их присутствие в каждом дереве, каждом листе, каждом дыхании ветра. Пусть эти деревья станут символом мужества и стойкости дагестанского народа. Пусть Сады памяти станут символом жизни и единства нашего народа. Вечная слава героям!" - отметил глава республики.

© Фото предоставлено пресс-службой главы Дагестана Сад памяти с мемориалом погибшим в разные годы защитникам Отечества в Кизлярском районе Дагестана © Фото предоставлено пресс-службой главы Дагестана Сад памяти с мемориалом погибшим в разные годы защитникам Отечества в Кизлярском районе Дагестана

Меликов возложил цветы к мемориалу. Память защитникам Отечества почтили родственники военных, руководители органов власти, ветераны и военнослужащие.