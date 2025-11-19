Рейтинг@Mail.ru
Российские ВСМ будут безопасным видом транспорта, заявил гендиректор РЖД - РИА Новости, 19.11.2025
11:52 19.11.2025
Российские ВСМ будут безопасным видом транспорта, заявил гендиректор РЖД
Российские ВСМ будут безопасным видом транспорта, заявил гендиректор РЖД - РИА Новости, 19.11.2025
Российские ВСМ будут безопасным видом транспорта, заявил гендиректор РЖД
Российские высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) будут безопасным видом транспорта, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров. РИА Новости, 19.11.2025
Российские ВСМ будут безопасным видом транспорта, заявил гендиректор РЖД

Гендиректор РЖД Белозеров: российские ВСМ будут безопасным видом транспорта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские высокоскоростные железнодорожные магистрали (ВСМ) будут безопасным видом транспорта, заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров.
"Железная дорога - это всегда безопасно. В рамках ВСМ приведу одну цифру: на Синкансэн (высокоскоростная сеть железных дорог в Японии - ред.) за последние 15 лет не было ни одного инцидента… со смертельным исходом… Я считаю, что будет самый безопасный вид транспорта, который у нас может быть", - сказал Белозеров в ходе форуме "Транспорт России" на вопрос о безопасности ВСМ Москва-Петербург.
Он отметил, что самый высокий уровень безопасности будет не только у поезда, но и систем проекта ВСМ в целом.
"Там при строительстве вычленяется, соответственно, и территория, и доступ людей, и все системы полностью направлены на безопасность", - добавил глава РЖД.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осенью говорил, что общая протяженность будущей сети ВСМ в России должна составить свыше 4,5 тысяч километров. ВСМ, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, пройдут от столицы до Минска, Екатеринбурга, Адлера, Рязани.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Олег БелозеровРоссияМоскваСанкт-ПетербургМихаил МишустинРЖДЭкономикаОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала