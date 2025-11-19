Рейтинг@Mail.ru
Россия всегда будет хранить память о Сталинградской битве, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 19.11.2025
https://ria.ru/20251119/peskov-2055978875.html
Россия всегда будет хранить память о Сталинградской битве, заявил Песков
Россия всегда будет хранить память о Сталинградской битве, заявил Песков - РИА Новости, 19.11.2025
Россия всегда будет хранить память о Сталинградской битве, заявил Песков
Россия всегда будет хранить память о Сталинградской битве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.11.2025
2025-11-19T12:38:00+03:00
2025-11-19T12:38:00+03:00
россия
волгоград
сталинград
дмитрий песков
общество
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20250202/fsb-1996886183.html
https://ria.ru/20230202/matvienko-1849126604.html
россия
волгоград
сталинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, волгоград, сталинград, дмитрий песков, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Волгоград, Сталинград, Дмитрий Песков, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
Россия всегда будет хранить память о Сталинградской битве, заявил Песков

Дмитрий Песков: Россия всегда будет хранить память о Сталинградской битве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россия всегда будет хранить память о Сталинградской битве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили, есть ли в планах вернуть городу Волгоград историческое название после слов российского лидера о городе Сталинград, о Сталинградской битве и о ее героях на церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград".
Красноармеец с красным знаменем на площади Павших Борцов в Сталинграде, после окончания боев - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
ФСБ рассекретила данные о ходе Сталинградской битвы
2 февраля, 13:27
"Это значит одно, что и президент, и каждый гражданин нашей страны, хранят святую память о Сталинградской битве. И мы будем это делать всегда", - сказал Песков журналистам
Путин во вторник по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
Матвиенко напомнила о значении победы в Сталинградской битве
2 февраля 2023, 07:08
 
РоссияВолгоградСталинградДмитрий ПесковОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала