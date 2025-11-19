Мишустин призвал поддерживать преподавателей вузов

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Работа преподавателей имеет огромное значение для формирования интеллектуального потенциала нации, правительство и дальше будет поддерживать преподавателей вузов и улучшать условия их работы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

России 19 ноября отмечается День преподавателя высшей школы. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Это ещё одна возможность выразить искреннюю благодарность и признательность преподавателям российских вузов, представителям педагогических династий. Ваша работа имеет огромное значение для формирования интеллектуального потенциала нации, для настоящего и будущего России", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр отметил, что развитие отечественной высшей школы является приоритетом государственной политики, работа в этом направлении ведётся в рамках реализации программы "Приоритет 2030", национального проекта "Молодёжь и дети".