13:09 19.11.2025 (обновлено: 13:12 19.11.2025)
Мишустин призвал поддерживать преподавателей вузов
Мишустин призвал поддерживать преподавателей вузов

© РИА Новости / Александр Астафьев
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Работа преподавателей имеет огромное значение для формирования интеллектуального потенциала нации, правительство и дальше будет поддерживать преподавателей вузов и улучшать условия их работы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В России 19 ноября отмечается День преподавателя высшей школы. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Нарышкин: от качества преподавания истории в вузах зависит будущее России
11 октября, 14:45
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Это ещё одна возможность выразить искреннюю благодарность и признательность преподавателям российских вузов, представителям педагогических династий. Ваша работа имеет огромное значение для формирования интеллектуального потенциала нации, для настоящего и будущего России", - говорится в поздравлении.
Премьер-министр отметил, что развитие отечественной высшей школы является приоритетом государственной политики, работа в этом направлении ведётся в рамках реализации программы "Приоритет 2030", национального проекта "Молодёжь и дети".
"Особое внимание уделяется созданию новой модели образования, которая будет отвечать современным требованиям, обеспечивать подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров, высококвалифицированных специалистов для отраслей народного хозяйства. Правительство и дальше будет поддерживать преподавателей вузов, улучшать условия работы. Ведь именно от вас, вашей компетентности, ответственности, преданности своему призванию зависят успехи студентов и аспирантов. А значит – достижение национальных целей, технологическое лидерство, конкурентоспособность нашей страны в мире", - подчеркнул Мишустин.
Михаил Мишустине - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Россия предлагает расширять преподавание русского языка в Монголии
17 ноября, 16:03
 
ОбществоРоссияМихаил МишустинСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКем стать
 
 
