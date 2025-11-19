Рейтинг@Mail.ru
Запрашиваемая ЕК сумма на финансирование Киева не существует, заявил Орбан
11:12 19.11.2025
Запрашиваемая ЕК сумма на финансирование Киева не существует, заявил Орбан
Запрашиваемая ЕК сумма на финансирование Киева не существует, заявил Орбан - РИА Новости, 19.11.2025
Запрашиваемая ЕК сумма на финансирование Киева не существует, заявил Орбан
Запрашиваемая Еврокомиссией сумма на финансирование Украины в размере 135 миллиардов евро не существует в настоящее время, поэтому для ее передачи ЕС придется... РИА Новости, 19.11.2025
в мире, украина, венгрия, киев, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, сергей марченко, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Сергей Марченко, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
Запрашиваемая ЕК сумма на финансирование Киева не существует, заявил Орбан

Орбан заявил о необходимости ЕК брать займ на финансирование Украины

Виктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Запрашиваемая Еврокомиссией сумма на финансирование Украины в размере 135 миллиардов евро не существует в настоящее время, поэтому для ее передачи ЕС придется брать на себя займ, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо главам государств ЕС с тремя предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы: выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить Украине от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах на не менее чем 45 миллиардов евро в год или использовать активы РФ на сумму от 185 до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита Украине.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Правительство Украины отчиталось перед странами ЕС о борьбе с коррупцией
18 ноября, 18:22
"Эта астрономическая сумма не существует сегодня. Она просто не существует. Этот брюссельский "фокус" в очередной раз обернется совместным европейским займом, из-за которого будут обременены даже наши внуки", - написал Орбан на своей странице в соцсети Х.
При этом Орбан подчеркнул, что для Венгрии невозможно брать на себя обязательства в рамках этой инициативы, и пообещал незамедлительный ответ страны.
Предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов. Страны ЕС согласились покрыть финансовые потребности Украины на заседании Евросовета 23 октября.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает – нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В ЕК считают, что Украину надо принять в ЕС из соображений безопасности
18 ноября, 13:12
 
В миреУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанУрсула фон дер ЛяйенСергей МарченкоЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
