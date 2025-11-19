Запрашиваемая ЕК сумма на финансирование Киева не существует, заявил Орбан

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Запрашиваемая Еврокомиссией сумма на финансирование Украины в размере 135 миллиардов евро не существует в настоящее время, поэтому для ее передачи ЕС придется брать на себя займ, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Эта астрономическая сумма не существует сегодня. Она просто не существует. Этот брюссельский "фокус" в очередной раз обернется совместным европейским займом, из-за которого будут обременены даже наши внуки", - написал Орбан на своей странице в соцсети Х.

При этом Орбан подчеркнул, что для Венгрии невозможно брать на себя обязательства в рамках этой инициативы, и пообещал незамедлительный ответ страны.

Предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов. Страны ЕС согласились покрыть финансовые потребности Украины на заседании Евросовета 23 октября.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает – нужно еще 16 миллиардов евро.