"Карт-бланш на науку". Как вузы решают проблему дефицита кадров

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В России 19 ноября отмечается День преподавателя высшей школы. Многие университеты сейчас сталкиваются с дефицитом кадров, обусловленным кризисом 90-х годов. О том, как решают эту проблему в самом западном федеральном вузе страны, в интервью РИА Новости рассказал ректор Балтийского федерального университета им. И. Канта ( В России 19 ноября отмечается День преподавателя высшей школы. Многие университеты сейчас сталкиваются с дефицитом кадров, обусловленным кризисом 90-х годов. О том, как решают эту проблему в самом западном федеральном вузе страны, в интервью РИА Новости рассказал ректор Балтийского федерального университета им. И. Канта ( БФУ ) Максим Демин.

— Вы вступили в должность ректора (9 октября 2025 года) в такое время, когда БФУ ожидают глобальные перемены. По некоторым подсчетам, со строительством кампуса мирового уровня "Кантиана" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" университет увеличится в полтора раза. Возникает логичный вопрос: не боитесь столкнуться с проблемой дефицита кадров?

— Инфраструктура увеличивается на 72 процента, но университет ставит перед собой задачу максимально оптимизировать распоряжение этой инфраструктурой. Нам нужно основной образовательный процесс — большинство студентов и преподавателей — базировать в новой локации, а освободившиеся здания постепенно передавать региону.

© Фото : пресс-служба БФУ им. И. Канта Строительство кампуса "Кантиана" © Фото : пресс-служба БФУ им. И. Канта Строительство кампуса "Кантиана"

Делается это не ради новых, пусть даже очень красивых, стен, а ради того, чтобы в одном пространстве создавалось единое академическое сообщество. На расстоянии это делать очень сложно. У нас сейчас все общежития "подведены" к учебным корпусам: получается, физики живут и учатся отдельно, лирики — отдельно. Они в глаза друг друга не видели, а это разрывает коммуникацию между студентами.

Что же касается контингента, он не возрастет одномоментно в полтора раза: к 2030 году мы предполагаем увеличение примерно на 30 процентов. Но я не буду отрицать, что тревогу вызывает дефицит преподавательских кадров. Вовсе не секрет, что сегодня даже очень сильные столичные университеты испытывают кадровые проблемы, хотя у них нет глобального расширения площадей или контингента.

В России огромный объем высшего образования, с каждым годом увеличиваются контрольные цифры приема (КЦП) и количество обучающихся. Между тем определенные трудности, связанные с непростой эпохой 1990-х годов, "подкосили" преподавательский состав, который был бы сейчас в самом "боевом" возрасте. Тогда мало кто хотел идти в науку и преподавание, и в итоге возник демографический дисбаланс — количество ребят, родившихся 18 лет назад и сейчас поступающих в вузы, растет, а преподавателей на всех не хватает.

© Фото : пресс-служба БФУ им. И. Канта Ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на стройке кампуса "Кантиана" © Фото : пресс-служба БФУ им. И. Канта Ректор БФУ им. И. Канта Максим Демин и губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на стройке кампуса "Кантиана"

Но скажу так: глаза боятся, а руки делают. Университет использует весь возможный инструментарий для того, чтобы привлекать в БФУ людей, которые получают образование и становятся молодыми кандидатами наук.

— Что вы имеете в виду под "инструментарием" для привлечения молодых ученых?

— Во-первых, мы не стесняемся эксплуатировать особенности региона. Все хотят жить на море, и это прекрасно, хотя это зависит не от нас, а от нашего удачного геополитического положения.

Второй важный момент связан с реализацией социальных потребностей. Так сложилось, что в БФУ очень человекоцентричная атмосфера и система управления. Люди, которые верят в университет, динамично развиваются и растут вместе с ним. Для молодых и амбициозных преподавателей и ученых это крайне важно.

Ни для кого не секрет, что в университетах с большой историей и традиционными сильными научными школами зачастую складывается ситуация жесткой иерархии, которая приводит к тому, что молодые ребята аж до 45-ти лет так и остаются младшими научными сотрудниками.

У нас напротив — ставка на молодежь. Только приезжайте! Да, возможно, по зарплате мы немного уступим старейшим московским вузам, но и про хлеб насущный вам точно переживать не придется, поверьте, состоявшиеся ученые и преподаватели в БФУ получают очень достойно. Но в отличие от многих организаций здесь вы получите научную свободу и полный карт-бланш на создание и оснащение собственных лабораторий. Вы будете заниматься классной наукой в комфортной обстановке, с панорамными окнами и видом на Балтику. Это не просто белые стены, а пространства, оснащенные под реальные запросы современной индустрии. Двери университета всегда открыты: у нас выстроена система, при которой административные службы в вузе — это именно сервисные службы, обеспечивающие работу преподавателей, а не "шлагбаум" на входе.

Многие доценты и профессора переезжают к нам из других регионов. В этом году мы перевезли таким образом 18 человек. Они переезжают семьями, и каждая семья автоматически попадает под опеку университета. Мы устраиваем детей в детские сады, школы, спортивные секции, предоставляем медицинские услуги — в БФУ есть Университетская клиника и диагностический центр.

По обеспечению жильем предлагаем два варианта: можно выбрать муниципальное жилье, которое будет закреплено за человеком, пока он работает в университете; либо университет компенсирует аренду коммерческого жилья.

Если говорить про зарплаты, то средняя зарплата научных сотрудников у нас составляет 221 тысяча рублей. Это 376 процентов от средней региональной зарплаты. Плюс наши преподаватели имеют возможность получать неплохие стимулирующие выплаты по результатам своей деятельности за прошедший год (в среднем плюс 25 процентов относительно текущей зарплаты). Мы умеем не только "хантить", но и своих сотрудников взращивать и мотивировать. Сегодня они видят, что работать в университете "не стыдно и не нище".

— Какие новые образовательные программы и научные проекты будут запущены?

— Вопрос не в том, какие новые программы будут запущены, а в том, что весь университет становится новым. Участвуя в пилотном проекте по трансформации всей системы высшего образования России, мы во взаимодействии с индустриальными партнерами обновляем и "пересобираем" все образовательные программы — пересматриваем сроки обучения, наполнение. Сейчас как раз то самое время, когда можно реализовать самые смелые идеи: что предложите сегодня — возможно, завтра станет законом, по которому будет работать система долгие десятилетия.

Коллеги, которых я рекрутировал целыми научными группами, когда еще сам был проректором по научной работе, открывают новые программы магистратуры. Исследователь Института живых систем Ольга Бабич (возглавляет НОЦ "Промышленные биотехнологии"), переехавшая к нам из Кемерово, открыла магистратуру "Прикладная биотехнология". Физик-материаловед Ольга Молоканова (возглавляет НОЦ "Полимерные и композиционные материалы"), переехавшая к нам из Санкт-Петербурга, открыла новую программу "Материаловедение и технологии композиционных материалов". Цифровой историк Елена Баранова, переехавшая из Тамбова, открыла программы "Цифровые технологии в гуманитарных исследованиях", "История в цифровую эпоху: искусственные нейросети и обработка данных".

В этом году по поручению президента мы набрали магистрантов по программе "Реставрация объектов историко-культурного наследия". Кроме того, БФУ совершенно точно будет активно развивать направление, связанное с мехатроникой, робототехникой и автоматическими системами управления технологическим процессом. Такие ребята нужны везде, буквально на каждом предприятии, независимо от его профиля.

Большое внимание будет уделено всему, что связано с логистикой, в частности с морской логистикой. В России мало готовят таких специалистов, а вот нам — Калининградской области — они, ох, как нужны!

— Говорят, что в новом кампусе будет даже запущен Центр управления полетами космических спутников…

— Что вас удивляет? В Калининграде действует предприятие госкорпорации "Роскосмос" ОКБ "Факел", у нас много совместных проектов с ними. В новом центре ученые и инженеры будут разрабатывать малые летательные аппараты типа CubeSat. Этот миниатюрный спутник (10x10x10 см) используется для исследования космоса и наблюдения за космическими объектами. Он позволяет тестировать новые технологии в космосе с меньшими затратами и вести мониторинг окружающей среды и климата.

То есть такие спутники будут помогать решать задачи Калининградской области. Речь идет о дистанционном зондировании земли, фотофиксации сельхозугодий и балтийского побережья, а это очень важно для развития сельского хозяйства и берегозащиты в регионе.

— На каком этапе сейчас находится строительство кампуса? Все ли идет по плану?