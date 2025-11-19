Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото

Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте

Путин и ас-Сиси примут участие в установке корпуса реактора на АЭС в Египте

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в среду примут участие по видеосвязи в торжественной церемонии по случаю установки корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", международная программа главы государства также включает в себя переговоры с председателем совета министров республики Того Фором Гнассингбе.

О совместном участии президентов России Египта в торжественной церемонии во вторник сообщили в Кремле и в канцелярии египетского лидера.

Новая АЭС в Египте

АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря , в 350 километрах от Каира . В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке

В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.

Встреча с новым премьером Того

Переговоры Путина с Гнассингбе состоятся в Кремле. Как отметили в Москве , планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также актуальной региональной проблематики. Канцелярия председателя тоголезского совета министров уточнила, что встреча будет посвящена укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, подготовке кадров и продовольственной безопасности.

Фор Гнассингбе принял присягу в качестве председателя совета министров в мае. Должность появилась в стране после конституционной реформы, в результате которой республика перешла к парламентской системе правления. До этого Гнассингбе руководил страной на посту президента Того на протяжении 20 лет.

Лидер Того уже бывал в России, в 2019 году он приезжал на саммит Россия - Африка, который прошел в Сочи . Еще одна встреча Путина и Гнассингбе состоялась в 2018 году на полях саммита БРИКС ЮАР . В 2023 году на форуме Россия - Африка в Санкт- Петербурге Того представлял министр иностранных дел, африканской интеграции и по делам диаспоры Робер Дюссе.

В Того отмечали, что сотрудничество с РФ является для африканской страны стратегическим. В интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Робер Дюссе отмечал, что оно позволяет Того диверсифицировать международное партнерство и получить доступ к ценным техническим компетенциям, а в энергетическом секторе изучается возможность сотрудничества в возобновляемой энергетике, в частности, речь идет о потенциальном проекте на солнечной энергии.