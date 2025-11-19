Рейтинг@Mail.ru
Путин и ас-Сиси примут участие в установке корпуса реактора на АЭС в Египте - РИА Новости, 19.11.2025
00:09 19.11.2025
Путин и ас-Сиси примут участие в установке корпуса реактора на АЭС в Египте
Путин и ас-Сиси примут участие в установке корпуса реактора на АЭС в Египте - РИА Новости, 19.11.2025
Путин и ас-Сиси примут участие в установке корпуса реактора на АЭС в Египте
Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в среду примут участие по видеосвязи в торжественной церемонии по случаю установки корпуса... РИА Новости, 19.11.2025
владимир путин, абдель фаттах ас-сиси, алексей лихачев, аэс "эль-дабаа"
В мире, Россия, Египет, Африка, Владимир Путин, Абдель Фаттах ас-Сиси, Алексей Лихачев, АЭС "Эль-Дабаа", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Путин и ас-Сиси примут участие в установке корпуса реактора на АЭС в Египте

Путин и ас-Сиси примут участие в установке корпуса реактора на АЭС "Эль-Дабаа"

© Фото : Как дела, Эль-Дабаа?/TelegramПеремещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Фото : Как дела, Эль-Дабаа?/Telegram
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси в среду примут участие по видеосвязи в торжественной церемонии по случаю установки корпуса реактора первого энергоблока египетской АЭС "Эль-Дабаа", международная программа главы государства также включает в себя переговоры с председателем совета министров республики Того Фором Гнассингбе.
О совместном участии президентов России и Египта в торжественной церемонии во вторник сообщили в Кремле и в канцелярии египетского лидера.
Перемещение корпуса реактора в зону временного хранения во время строительства АЭС Эль-Дабаа в Египте - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Гросси посетит установку реактора АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, заявил Лихачев
14 ноября, 14:59

Новая АЭС в Египте

Госкорпорация "Росатом" в конце октября сообщила, что корпус ядерного реактора доставили из России на площадку строящегося в Египте энергоблока №1 АЭС "Эль-Дабаа". Гендиректор корпорации Алексей Лихачев говорил, что в церемонии установки корпуса реактора примет участие глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и №2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
Площадка будущей АЭС Эль-Дабаа - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Египет назвал совместное строительство АЭС показателем отношений с Россией
27 мая, 20:44

Встреча с новым премьером Того

Переговоры Путина с Гнассингбе состоятся в Кремле. Как отметили в Москве, планируется обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-тоголезского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также актуальной региональной проблематики. Канцелярия председателя тоголезского совета министров уточнила, что встреча будет посвящена укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, подготовке кадров и продовольственной безопасности.
Фор Гнассингбе принял присягу в качестве председателя совета министров в мае. Должность появилась в стране после конституционной реформы, в результате которой республика перешла к парламентской системе правления. До этого Гнассингбе руководил страной на посту президента Того на протяжении 20 лет.
Лидер Того уже бывал в России, в 2019 году он приезжал на саммит Россия - Африка, который прошел в Сочи. Еще одна встреча Путина и Гнассингбе состоялась в 2018 году на полях саммита БРИКС в ЮАР. В 2023 году на форуме Россия - Африка в Санкт- Петербурге Того представлял министр иностранных дел, африканской интеграции и по делам диаспоры Робер Дюссе.
В Того отмечали, что сотрудничество с РФ является для африканской страны стратегическим. В интервью РИА Новости министр иностранных дел республики Робер Дюссе отмечал, что оно позволяет Того диверсифицировать международное партнерство и получить доступ к ценным техническим компетенциям, а в энергетическом секторе изучается возможность сотрудничества в возобновляемой энергетике, в частности, речь идет о потенциальном проекте на солнечной энергии.
Ожидается, что в скором времени в Того возобновит работу российское посольство. Подобное предложение МИД РФ поддержал в июне российский кабмин.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Египет остается главным партнером России в Африке
5 августа, 10:53
 
Владимир ПутинАбдель Фаттах ас-СисиАлексей ЛихачевАЭС "Эль-Дабаа"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
