Лондон может забрать Зеленского к себе, заявили в Совфеде

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Великобритания может забрать к себе Владимира Зеленского, несмотря на коррупционный скандал на Украине, чем успешнее будет наступление российских военных в зоне спецоперации, тем меньше шансов у киевского режима в целом, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.

"Позиция западных кураторов Украины во многом зависит не от коррупционного скандала, а от положения дел в зоне СВО: чем успешнее будет наше наступление, тем меньше шансов у киевского режима в целом. Однако, даже если Зеленский потеряет должность, англичане, полагаю, его к себе все-таки вытащат, чтобы он у них доживал свои дни", - написал сенатор в Telegram-канале.