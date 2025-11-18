Лондон может забрать Зеленского к себе, заявили в Совфеде

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Великобритания может забрать к себе Владимира Зеленского, несмотря на коррупционный скандал на Украине, чем успешнее будет наступление российских военных в зоне спецоперации, тем меньше шансов у киевского режима в целом, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
"Позиция западных кураторов Украины во многом зависит не от коррупционного скандала, а от положения дел в зоне СВО: чем успешнее будет наше наступление, тем меньше шансов у киевского режима в целом. Однако, даже если Зеленский потеряет должность, англичане, полагаю, его к себе все-таки вытащат, чтобы он у них доживал свои дни", - написал сенатор в Telegram-канале.
По словам политика, всем известно, что коррупционные скандалы для Украины - вещь обыденная. Но операция "Мидас", которую проводит созданное американцами и независимое от властей НАБУ, - носит особый характер. "Не исключено, что расследованию дали ход умышленно: все, что вскрывается, было давно известно, но замалчивалось", - добавил Джабаров.
Парламентарий считает, что кураторы Киева разочарованы главой киевского режима.
"Вполне вероятно, что данные о махинациях окружения Зеленского обнародовали потому, что на Западе, особенно в США, окончательно разочаровались в лидере киевского режима. Все его обещания победить Россию и сделать Украину демократической оказались абсолютно беспочвенными. Поэтому нынешний скандал может быть хорошим поводом для начала подготовки к смене президента. Именно Зеленского сейчас выдвигают на роль главной коррупционной фигуры на Украине", - написал политик.
Кроме того, на Западе задумаются о финансировании Киева. Во многих европейских странах и так с подозрением относились к деятельности Зеленского, а сейчас там появится мощная оппозиция против оказания финансовой помощи Украине, считает Джабаров. "Венгерский премьер Виктор Орбан уже сравнил инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины с попыткой поддержать алкоголика очередным ящиком водки", - подчеркнул он.
По словам законодателя, мнение Орбана и словацкого премьера Роберта Фицо, который тоже против разжигания конфликта, могут поддержать политики в Болгарии, Польше и Чехии. "Запад по сути своей прагматичен и тратить деньги на воровство и обогащение жуликоватых правителей в Киеве там, похоже, больше не намерены", - заключил он.
