Володин высказался о решении Путина присвоить ледоколу имя "Сталинград"

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о присвоении флагманскому ледоколу имени "Сталинград" значимо и ответственно, президент РФ сделал все для того, чтобы увековечить подвиг советского народа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сталинград вошел в историю как символ несгибаемой воли, мужества советского народа. И то, что теперь корабль будет носить такое имя - очень значимо и ответственно. Наш президент сделал все для того, чтобы увековечить подвиг советского народа, слова благодарности", - сказал он на пленарном заседании.