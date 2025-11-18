Рейтинг@Mail.ru
Володин высказался о решении Путина присвоить ледоколу имя "Сталинград" - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/volodin-2055792256.html
Володин высказался о решении Путина присвоить ледоколу имя "Сталинград"
Володин высказался о решении Путина присвоить ледоколу имя "Сталинград" - РИА Новости, 18.11.2025
Володин высказался о решении Путина присвоить ледоколу имя "Сталинград"
Решение президента РФ Владимира Путина о присвоении флагманскому ледоколу имени "Сталинград" значимо и ответственно, президент РФ сделал все для того, чтобы... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:01:00+03:00
2025-11-18T17:01:00+03:00
россия
санкт-петербург
сталинград
владимир путин
вячеслав володин
алексей лихачев
госдума рф
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_0:48:1072:651_1920x0_80_0_0_43f408a6641b3aeb5a93b3519daeb67c.jpg
https://ria.ru/20251118/veteran-2055756345.html
https://ria.ru/20251118/putin-2055737758.html
россия
санкт-петербург
сталинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035243440_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0a4acc5541ec1a031ac3f7988d1c28be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, сталинград, владимир путин, вячеслав володин, алексей лихачев, госдума рф, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод, политика
Россия, Санкт-Петербург, Сталинград, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Алексей Лихачев, Госдума РФ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод, Политика
Володин высказался о решении Путина присвоить ледоколу имя "Сталинград"

Володин: Путин увековечил подвиг советского народа, назвав ледокол Сталинградом

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о присвоении флагманскому ледоколу имени "Сталинград" значимо и ответственно, президент РФ сделал все для того, чтобы увековечить подвиг советского народа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Во вторник Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Участник обороны Сталинграда Павел Винокуров (в центре) во время церемонии закладки атомного ледокола Сталинград в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Ветеран Сталинградской битвы принял участие в закладке ледокола Сталинград
Вчера, 15:45
"Сталинград вошел в историю как символ несгибаемой воли, мужества советского народа. И то, что теперь корабль будет носить такое имя - очень значимо и ответственно. Наш президент сделал все для того, чтобы увековечить подвиг советского народа, слова благодарности", - сказал он на пленарном заседании.
Он отметил, что история России очень большая, ее нужно хранить и защищать от тех, кто пытается ее переписывать.
"Давайте поздравим всех с этим событием замечательным и решением, принятым президентом", - добавил председатель Госдумы.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин назвал закладку нового атомного ледокола знаменательным событием
Вчера, 14:59
 
РоссияСанкт-ПетербургСталинградВладимир ПутинВячеслав ВолодинАлексей ЛихачевГосдума РФГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Балтийский заводПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала