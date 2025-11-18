Володин высказался о решении Путина присвоить ледоколу имя "Сталинград"

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Решение президента РФ Владимира Путина о присвоении флагманскому ледоколу имени "Сталинград" значимо и ответственно, президент РФ сделал все для того, чтобы увековечить подвиг советского народа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Во вторник Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
"Сталинград вошел в историю как символ несгибаемой воли, мужества советского народа. И то, что теперь корабль будет носить такое имя - очень значимо и ответственно. Наш президент сделал все для того, чтобы увековечить подвиг советского народа, слова благодарности", - сказал он на пленарном заседании.
Он отметил, что история России очень большая, ее нужно хранить и защищать от тех, кто пытается ее переписывать.
"Давайте поздравим всех с этим событием замечательным и решением, принятым президентом", - добавил председатель Госдумы.