Уже не милая сказка: чем удивит третий сезон "Вампиров средней полосы"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Один из самых популярных сериалов последних лет — у романтической, пугающей, ироничной истории о клане смоленских упырей под предводительством мудрого деда Славы (блестящая роль Юрия Стоянова) тьма фанатов. Третий сезон многие ждали с нетерпением. Какими получились финальные серии — в материале РИА Новости.
Новое лицо
Вместо Глеба Калюжного, ушедшего в армию, блогера Женька играет знакомый нам по новым "Папиным дочкам" Тимофей Кочнев.
Изменение внешности персонажа обыграли несколько топорно, но в целом вполне в стилистике какого-нибудь "Доктора Кто": сражаясь с уральским вампиром, Женек получил травму, доктор Жан Иванович подправил ему лицо — и вуаля — вводится новый исполнитель.
От сказки к трагедии
Второй сезон обрывался на почти трагической ноте противостояния двух вампирских кланов: мирного смоленского и коварного уральского во главе со зловеще обаятельным Борисом (неожиданная роль Егора Дружинина). Конфликт не разрешен и может перерасти в жесткую битву.
Сериал, начинавшийся как милая современная сказка (конечно, не без крови — все-таки вампирщина), постепенно обрастает драматическими подробностями.
И предыдущий сезон уже дополнен элементами бытовой трагедии: мы знаем, что герои с легкостью могут погибнуть, от причудливой понарошковости может не остаться и следа, да и весь этот мир бессмертных созданий — совсем не безобидная игрушка.
Главный козырь
Дед Слава привык разрешать конфликты миром. И с первых минут нового сезона мы понимаем, что это будет очень нелегко. Уральские настроены решительно. К тому же в смоленском клане нет-нет да и вернутся прошлые проблемы с длинными сюжетными хвостами. Ведь вампиры живут веками и много чего успели нагородить. Так что простора для фантазии и усиления драматичности у сценаристов — хоть отбавляй.
Третий сезон — завершающий, предупредили авторы проекта. Поэтому волноваться за персонажей, конечно, стоит: мы привыкли и к деду Славе, и к Жану, и к Женьку, и к Аннушке. И даже у коварного Бориса есть поклонники. В сериале сразу делали ставки на оригинальный коктейль из блестящей актерской игры и ловко выстроенного авантюрного сценария.
Хотя у зрителей могут быть претензии: уж слишком много сюжетных узлов и сложных личных перипетий накрутили к финалу второго сезона. Распутать их нелегко. Но игра актеров по-прежнему остается главным козырем.
Намек на продолжение
Сами артисты в нескольких интервью намекали на возможность продолжения.
Юрий Стоянов признался, что не стал ничего забирать со съемочной площадки на память о своем герое, так как надеется вернуться в вампирское убежище. Похоже, в финале с главой смоленских упырей ничего плохого не случится.
Впрочем, многое зависит от зрительской реакции: если третий сезон примут хорошо, то вряд ли создатели "Вампиров" откажутся от столь перспективной истории. Да и любой из главных героев вполне может получить собственный сольный проект. Кроме того, не исключен вариант с полнометражной картиной для киноэкранов.
