Мишустин рассказал о росте доли стран ШОС в глобальном ВВП

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Доля стран ШОС в глобальном ВВП в 2024 году достигла трети, а по итогам 2025 года может вырасти до 35%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя. А доля участников ШОС в глобальном валовом внутреннем продукте достигла уже трети. По итогам текущего года, согласно прогнозам, она вырастет еще больше – до 35%", - сказал Мишустин.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.