Мишустин рассказал о росте доли стран ШОС в глобальном ВВП - РИА Новости, 18.11.2025
11:45 18.11.2025 (обновлено: 12:11 18.11.2025)
Мишустин рассказал о росте доли стран ШОС в глобальном ВВП
Доля стран ШОС в глобальном ВВП в 2024 году достигла трети, а по итогам 2025 года может вырасти до 35%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.11.2025
экономика, россия, москва, азия, михаил мишустин, шос, снг, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Москва, Азия, Михаил Мишустин, ШОС, СНГ, Евразийский экономический союз
Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС. 18 ноября 2025
Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС. 18 ноября 2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Доля стран ШОС в глобальном ВВП в 2024 году достигла трети, а по итогам 2025 года может вырасти до 35%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит во вторник в Национальном центре "Россия" в Москве. Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
"В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя. А доля участников ШОС в глобальном валовом внутреннем продукте достигла уже трети. По итогам текущего года, согласно прогнозам, она вырастет еще больше – до 35%", - сказал Мишустин.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Главы правительств стран ШОС подпишут совместное коммюнике
Вчера, 14:36
 
ЭкономикаРоссияМоскваАзияМихаил МишустинШОССНГЕвразийский экономический союз
 
 
