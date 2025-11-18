Рейтинг@Mail.ru
Мишустин открыл заседание совета глав правительств ШОС в Москве
10:11 18.11.2025 (обновлено: 10:18 18.11.2025)
Мишустин открыл заседание совета глав правительств ШОС в Москве
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин собрал заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве, передает корреспондент... РИА Новости, 18.11.2025
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин собрал заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы завершаем российское председательство в совете, которое было нацелено на расширение торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в ШОС, благодарю все государства за конструктивное, партнерское взаимодействие. У нас очень насыщенная повестка дня сегодня. Предлагаю сразу приступить к работе", - сказал Мишустин на заседании в узком составе.
Нынешнее заседание станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах. Повесткой предусмотрено обсуждение приоритетных вопросов укрепления взаимодействия в ШОС в разных сферах.
По информации российского кабмина, главы правительств рассмотрят меры по выполнению Стратегии развития ШОС до 2035 года и, прежде всего, по расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Основное внимание они уделят взаимодействию в сферах цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки и инноваций, образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта, молодежных обменов.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Страны ШОС согласовали план мероприятий на 2026-2030 годы
АзияБелоруссияИндияШОССНГЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
