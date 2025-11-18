Рейтинг@Mail.ru
Шапша рассказал о планах по модернизации аэропорта "Калуга"
Калужская область
Калужская область
 
15:41 18.11.2025
Шапша рассказал о планах по модернизации аэропорта "Калуга"
Шапша рассказал о планах по модернизации аэропорта "Калуга"
Ключевой задачей на ближайшую перспективу является удлинение взлётно-посадочной полосы до 2,5 километра и модернизация аэровокзального комплекса в аэропорту... РИА Новости, 18.11.2025
Шапша рассказал о планах по модернизации аэропорта "Калуга"

Шапша: ключевой задачей является модернизация аэропорта в Калуге

Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
КАЛУГА, 18 ноя – РИА Новости. Ключевой задачей на ближайшую перспективу является удлинение взлётно-посадочной полосы до 2,5 километра и модернизация аэровокзального комплекса в аэропорту "Калуга", что позволит расширить географию полетов и увеличить пассажиропоток в 2-2,5 раза, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Шапша написал в своем Telegram-канале, что во вторник работает в Москве. Принял участие в деловом завтраке, который провел министр транспорта РФ Андрей Никитин. На встрече обсудили развитие отечественной аэропортовой инфраструктуры.
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Калужской области обсудили работу интеллектуальной транспортной системы
17 ноября, 14:18
По мнению Шапши, несмотря на то, что в связи с обеспечением мер безопасности действуют ограничения полетов, нужно продолжать работать на перспективу, когда полеты возобновятся в полном объеме.
Пассажиропоток из международного аэропорта "Калуга" последовательно рос до введения ограничений, в 2021 году он составил 245 тысяч человек, рассказал губернатор. Сейчас аэропорт в Калуге остаётся единственной действующей авиагаванью в юго-западной части страны, обеспечивает потребности не только Калужской, но и соседних областей, а также может служить запасным для столичного авиаузла.
"Ключевая задача на ближайшую перспективу — удлинение взлётно-посадочной полосы до 2,5 километра и модернизация аэровокзального комплекса. Это позволит принимать самолёты большей грузоподъёмности и дальностью перелёта до 6000 километров. Расширит географию полётов. Пассажиропоток после обновления аэропорта увеличится в 2-2,5 раза", - сообщил глава Калужской области.
По его словам, проведена большая подготовительная работа: за счёт областных средств разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы.
"Рассчитываем, что при поддержке Совета Федерации, федерального Минтранса, с использованием возможностей Фонда развития инфраструктуры, корпорации "ВЭБ.РФ", сделаем наш аэропорт примером современного регионального авиахаба", - подчеркнул Шапша.
Образцы Пушкинской карты - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Калужская молодежь активнее других регионов приобретает "Пушкинскую карту"
17 ноября, 14:22
 
Калужская область Москва Андрей Никитин (политик) Владислав Шапша Совет Федерации РФ Россия
 
 
