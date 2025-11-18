Рейтинг@Mail.ru
15:23 18.11.2025 (обновлено: 15:57 18.11.2025)
Путин назвал ключевые приоритеты России в Арктике
Ключевые приоритеты России в Арктике перечислил президент России Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции. РИА Новости, 18.11.2025
россия, арктика, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод
Россия, Арктика, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград". 18 ноября 2025
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград". 18 ноября 2025
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ключевые приоритеты России в Арктике перечислил президент России Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.
"Развивать отечественное судостроение, создавать прорывные научно-технологические заделы. Задачи перед нами без преувеличения исторические. Важно последовательно усилить позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны", - сказал Путин.
В числе ключевых арктических приоритетов президент Путин отметил обеспечение развития перспективного трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.
"От развития инфраструктуры арктических портов зависит комплексное обустройство арктических городов и поселков. Создание здесь новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей. Все это входит в число наших ключевых приоритетов на годы вперед", - заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Ледоколы проекта 22220 - самые большие и мощные в мире, их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики.
РоссияАрктикаВладимир ПутинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Балтийский завод
 
 
