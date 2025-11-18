Путин назвал ключевые приоритеты России в Арктике

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ключевые приоритеты России в Арктике перечислил президент России Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.

"От развития инфраструктуры арктических портов зависит комплексное обустройство арктических городов и поселков. Создание здесь новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей. Все это входит в число наших ключевых приоритетов на годы вперед", - заявил президент РФ Владимир Путин.