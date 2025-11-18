Путин назвал ключевые приоритеты России в Арктике

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Ключевые приоритеты России в Арктике перечислил президент России Владимир Путин на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.
В числе ключевых арктических приоритетов президент Путин отметил обеспечение развития перспективного трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.
"От развития инфраструктуры арктических портов зависит комплексное обустройство арктических городов и поселков. Создание здесь новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни людей. Все это входит в число наших ключевых приоритетов на годы вперед", - заявил президент РФ Владимир Путин.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Ледоколы проекта 22220 - самые большие и мощные в мире, их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики.