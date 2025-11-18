Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" будет укреплять силу и мощь России, заявил Лихачев - РИА Новости, 18.11.2025
15:04 18.11.2025
"Росатом" будет укреплять силу и мощь России, заявил Лихачев
"Росатом" будет укреплять силу и мощь России, обеспечивая ее безопасность, а также развивая мирные ядерные технологии, заявил генеральный директор госкорпорации РИА Новости, 18.11.2025
"Росатом" будет укреплять силу и мощь России, заявил Лихачев

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. "Росатом" будет укреплять силу и мощь России, обеспечивая ее безопасность, а также развивая мирные ядерные технологии, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Намерены... укреплять силу и мощь России, обеспечивая ее безопасность, развивая мирные ядерные технологии, которые гарантируют наше лидерство в арктическом регионе", - сказал Лихачев на церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге.
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
"Росатом" скоро обсудит с Венгрией постройку АЭС "Пакш-2", заявил Лихачев
Россия, Санкт-Петербург, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
 
 
