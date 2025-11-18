https://ria.ru/20251118/rosatom-2055740254.html
"Росатом" будет укреплять силу и мощь России, заявил Лихачев
"Росатом" будет укреплять силу и мощь России, заявил Лихачев - РИА Новости, 18.11.2025
"Росатом" будет укреплять силу и мощь России, заявил Лихачев
"Росатом" будет укреплять силу и мощь России, обеспечивая ее безопасность, а также развивая мирные ядерные технологии, заявил генеральный директор госкорпорации РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:04:00+03:00
2025-11-18T15:04:00+03:00
2025-11-18T15:04:00+03:00
россия
санкт-петербург
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийский завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/69/1552506953_0:1271:2049:2423_1920x0_80_0_0_3b053c52b61da9b6bda2534c2a38ac17.jpg
https://ria.ru/20251114/rossiya-2055004227.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155250/69/1552506953_0:1079:2049:2615_1920x0_80_0_0_0ae140616f0df56560011928b6f46e37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод
Россия, Санкт-Петербург, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
"Росатом" будет укреплять силу и мощь России, заявил Лихачев
Лихачев: «Росатом» намерен развивать мирные ядерные технологии