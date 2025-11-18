Рейтинг@Mail.ru
16:36 18.11.2025 (обновлено: 16:45 18.11.2025)
Путин с теплотой вспомнил пребывание в Китае
Путин с теплотой вспомнил пребывание в Китае
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с теплотой вспоминает пребывание в Китае в сентябре и общение с председателем КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:36:00+03:00
2025-11-18T16:45:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
владимир путин
си цзиньпин
ли цян
шос
В мире, Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ли Цян, ШОС
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что с теплотой вспоминает пребывание в Китае в сентябре и общение с председателем КНР Си Цзиньпином.
"С теплотой вспоминаю свое пребывание в этом замечательном, красивом и современном китайском городе (Тяньцзине – ред.), а также обстоятельное общение с моим другом, с председателем Си Цзиньпином в Тяньцзине и потом в Пекине в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы Китая над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - сказал Путин на встрече с премьером Государственного совета КНР.
Путин во вторник в Кремле провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, который прибыл в РФ для участия в заседании Совета глав правительств стран ШОС в Москве. От российской стороны во встрече принимают участие заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, премьер Михаил Мишустин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Андрей Руденко.
Михаил Мишустин и Ли Цян - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Китай готов углублять взаимовыгодное сотрудничество с Россией
