Граждане всегда будут помнить, что за ними Россия, заявил Путин

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне всегда будут помнить, что "за нами Россия".
В ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции глава государства обратился к ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы, Павлу Винокурову. Он поблагодарил его за его участие в церемонии, а также отметил благодарностью слова Винокурова об участниках СВО.
"Спасибо за то, что вы вспомнили участников специальной военной операции. Они и мы - все вместе, так же, как и вы, всегда будем помнить, что за нами Россия", - сказал Путин, обращаясь к Винокурову.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Ледоколы проекта 22220 - самые большие и мощные в мире, их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики.