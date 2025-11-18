Граждане всегда будут помнить, что за ними Россия, заявил Путин

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне всегда будут помнить, что "за нами Россия".

В ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции глава государства обратился к ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы, Павлу Винокурову. Он поблагодарил его за его участие в церемонии, а также отметил благодарностью слова Винокурова об участниках СВО.