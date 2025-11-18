Рейтинг@Mail.ru
Путин разрешил установку закладной доски нового атомного ледокола - РИА Новости, 18.11.2025
15:06 18.11.2025
Путин разрешил установку закладной доски нового атомного ледокола
Путин разрешил установку закладной доски нового атомного ледокола
Президент России Владимир Путин дал разрешение на установку закладной доски нового атомного ледокола "Сталинград". РИА Новости, 18.11.2025
россия, санкт-петербург, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
Путин разрешил установку закладной доски нового атомного ледокола

Путин дал разрешение на установку закладной доски ледокола «Сталинград»

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал разрешение на установку закладной доски нового атомного ледокола "Сталинград".
Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев попросил у главы государства разрешения на закладку атомного ледокола "Сталинград".
Путин поблагодарил ученых-атомщиков за нацеленность на результат
"Уважаемый Владимир Владимирович, просим вашего разрешения - разрешения на установку закладной доски атомного ледокола "Сталинград", - сказал он в ходе церемонии.
Путин дал разрешение. "Разрешаю", - сказал российский лидер.
Ранее Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Ледоколы проекта 22220 - самые большие и мощные в мире, их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики.
Россия будет и дальше развивать ледокольный флот, заявил Путин
Вчера, 14:58
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Балтийский завод
 
 
