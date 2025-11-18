Путин разрешил установку закладной доски нового атомного ледокола

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал разрешение на установку закладной доски нового атомного ледокола "Сталинград".
Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев попросил у главы государства разрешения на закладку атомного ледокола "Сталинград".
"Уважаемый Владимир Владимирович, просим вашего разрешения - разрешения на установку закладной доски атомного ледокола "Сталинград", - сказал он в ходе церемонии.
Путин дал разрешение. "Разрешаю", - сказал российский лидер.
Ранее Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Ледоколы проекта 22220 - самые большие и мощные в мире, их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики.