МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность развития трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.
"Важно последовательно усилить позиции России, усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока", - сказал Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видеоконференции.
Российский лидер также добавил, что от ледоколов, судов высокого ледового класса и от развития инфраструктуры арктических портов прямо зависит комплексное обустройство арктических городов и посёлков.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Ледоколы проекта 22220 - самые большие и мощные в мире, их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики.