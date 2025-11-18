МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность развития трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Российский лидер также добавил, что от ледоколов, судов высокого ледового класса и от развития инфраструктуры арктических портов прямо зависит комплексное обустройство арктических городов и посёлков.