Путин поблагодарил ученых-атомщиков за нацеленность на результат

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских корабелов, ученых-атомщиков, инженеров за нацеленность на максимальный результат в развитии атомного ледокольного флота.
"Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой. В этом, несомненно, огромная заслуга наших замечательных корабелов, ученых-атомщиков, инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов разных-разных профессий. Спасибо за ваш огромный труд, за нацеленность на максимальный результат", - сказал Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград".
Во вторник Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.