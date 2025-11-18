Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил ученых-атомщиков за нацеленность на результат - РИА Новости, 18.11.2025
15:05 18.11.2025
Путин поблагодарил ученых-атомщиков за нацеленность на результат
Путин поблагодарил ученых-атомщиков за нацеленность на результат
россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод
Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
Путин поблагодарил ученых-атомщиков за нацеленность на результат

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских корабелов, ученых-атомщиков, инженеров за нацеленность на максимальный результат в развитии атомного ледокольного флота.
"Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой уникальный ледокольный флот, пополняет его современной техникой. В этом, несомненно, огромная заслуга наших замечательных корабелов, ученых-атомщиков, инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов разных-разных профессий. Спасибо за ваш огромный труд, за нацеленность на максимальный результат", - сказал Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград".
Во вторник Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин призвал последовательно усиливать позиции России в Арктике
Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
 
 
