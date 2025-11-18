Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал закладку нового атомного ледокола знаменательным событием - РИА Новости, 18.11.2025
14:59 18.11.2025
Путин назвал закладку нового атомного ледокола знаменательным событием
Президент РФ Владимир Путин назвал знаменательным событием закладку нового атомного ледокола "Сталинград". РИА Новости, 18.11.2025
россия
санкт-петербург
владимир путин
алексей лихачев
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия, санкт-петербург, владимир путин, алексей лихачев, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Балтийский завод, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Путин назвал знаменательным событием закладку атомного ледокола «Сталинград»

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал знаменательным событием закладку нового атомного ледокола "Сталинград".
"Я рад приветствовать и поздравить вас с большим, знаменательным событием - закладкой на Балтийском заводе нового атомного ледокола, которому будет присвоено славное имя "Сталинград", - сказал Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" в режиме видео-конференц-связи.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Ледоколы проекта 22220 - самые большие и мощные в мире, их главная задача - обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Россия будет и дальше развивать ледокольный флот, заявил Путин
Вчера, 14:58
 
