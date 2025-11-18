https://ria.ru/20251118/putin-2055737758.html
Путин назвал закладку нового атомного ледокола знаменательным событием
Путин назвал закладку нового атомного ледокола знаменательным событием - РИА Новости, 18.11.2025
Путин назвал закладку нового атомного ледокола знаменательным событием
Президент РФ Владимир Путин назвал знаменательным событием закладку нового атомного ледокола "Сталинград". РИА Новости, 18.11.2025
Путин назвал закладку нового атомного ледокола знаменательным событием
Путин назвал знаменательным событием закладку атомного ледокола «Сталинград»