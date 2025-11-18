Рейтинг@Mail.ru
Сталинградская битва определила исход Второй мировой войны, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2025
14:55 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/putin-2055735745.html
Сталинградская битва определила исход Второй мировой войны, заявил Путин
Сталинградская битва определила исход Второй мировой войны, заявил Путин - РИА Новости, 18.11.2025
Сталинградская битва определила исход Второй мировой войны, заявил Путин
Сталинградская битва определила исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:55:00+03:00
2025-11-18T14:55:00+03:00
россия
санкт-петербург
сталинград
владимир путин
алексей лихачев
балтийский завод
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://ria.ru/20250918/putin-2042743270.html
россия
санкт-петербург
сталинград
россия, санкт-петербург, сталинград, владимир путин, алексей лихачев, балтийский завод, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Санкт-Петербург, Сталинград, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Балтийский завод, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Сталинградская битва определила исход Второй мировой войны, заявил Путин

Путин: Сталинградская битва определила исход всей Второй мировой войны

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сталинградская битва определила исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я рад приветствовать и поздравить вас с большим знаменательным событием - закладкой на "Балтийском заводе" нового атомного ледокола, которому будет присвоено славное имя "Сталинград". Это еще одна дань памяти и несгибаемому мужеству защитников и жителей волжской твердыни, доблести и отваги участников грандиозного сражения, которое во многом определило исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Без преувеличения повлияло на судьбу человечества", - сказал Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград".
Во вторник Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Путин отреагировал на предложение вернуть Волгограду название Сталинград
18 сентября, 16:17
Россия, Санкт-Петербург, Сталинград, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Балтийский завод, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Заголовок открываемого материала