Сталинградская битва определила исход Второй мировой войны, заявил Путин

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Сталинградская битва определила исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я рад приветствовать и поздравить вас с большим знаменательным событием - закладкой на "Балтийском заводе" нового атомного ледокола, которому будет присвоено славное имя "Сталинград". Это еще одна дань памяти и несгибаемому мужеству защитников и жителей волжской твердыни, доблести и отваги участников грандиозного сражения, которое во многом определило исход не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Без преувеличения повлияло на судьбу человечества", - сказал Путин в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград".
Во вторник Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
