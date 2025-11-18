Путин рассказал о строительстве атомных ледоколов в России

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Строительство атомных ледоколов в России ведется на основе отечественных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград".
"Россия - сегодня единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство мощных надежных атомных ледоколов. Что принципиально - на базе собственных отечественных технологий. Так, ледокол "Сталинград" станет шестым серийным кораблем в своем проекте", - сказал российский лидер.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Ледоколы проекта 22220 - самые большие и мощные в мире, их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики.