Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о строительстве атомных ледоколов в России - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/putin-2055735080.html
Путин рассказал о строительстве атомных ледоколов в России
Путин рассказал о строительстве атомных ледоколов в России - РИА Новости, 18.11.2025
Путин рассказал о строительстве атомных ледоколов в России
Строительство атомных ледоколов в России ведется на основе отечественных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:53:00+03:00
2025-11-18T14:53:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийский завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
https://ria.ru/20251118/putin-2055734528.html
https://ria.ru/20251118/putin-2055733236.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод
Экономика, Россия, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
Путин рассказал о строительстве атомных ледоколов в России

Путин: в России атомные ледоколы строят на основе отечественных технологий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Строительство атомных ледоколов в России ведется на основе отечественных технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин назвал атомный ледокол "Сталинград" символом созидательной силы
Вчера, 14:52
"Россия - сегодня единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство мощных надежных атомных ледоколов. Что принципиально - на базе собственных отечественных технологий. Так, ледокол "Сталинград" станет шестым серийным кораблем в своем проекте", - сказал российский лидер.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Ледоколы проекта 22220 - самые большие и мощные в мире, их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Путин уверен, что работа по строительству атомных ледоколов будет ритмичной
Вчера, 14:49
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Балтийский завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала