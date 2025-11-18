Путин рассказал о строительстве атомных ледоколов в России

"Россия - сегодня единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство мощных надежных атомных ледоколов. Что принципиально - на базе собственных отечественных технологий. Так, ледокол "Сталинград" станет шестым серийным кораблем в своем проекте", - сказал российский лидер.