14:44 18.11.2025 (обновлено: 15:51 18.11.2025)
Путин дал старт строительству атомного ледокола "Сталинград"
Путин дал старт строительству атомного ледокола "Сталинград"

Путин по видеосвязи принял участие в церемонии закладки ледокола "Сталинград"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по видео-конференц-связи дал разрешение на установку закладной доски атомного ледокола "Сталинград".
"Уверен, что новый ледокол "Сталинград" будет достойно носить это гордое имя. Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена", — сказал он во время церемонии.

Глава государства назвал это событие знаменательным и отметил особую значимость даты закладки ледокола. В мероприятии также принял участие ветеран Сталинградской битвы Павел Винокуров.
"Именно в эти дни, в ожесточенных боях за Сталинград, произошел коренной перелом — началась наступательная операция советских войск, которая завершилась окружением и полным разгромом группировки врага. И с берегов Волги наши войска неудержимо пошли вперед к победе".

Президент подчеркнул, что новый ледокол "Сталинград" внесет существенный вклад в экономику Северного морского пути. Он добавил, что Россия будет и дальше наращивать возможности ледокольного флота и развивать судостроение, несмотря на текущие сложности.
"Строительство еще двух ледоколов этой серии, "Чукотка" и "Ленинград", продолжается на Балтийском заводе. Объем работы впереди большой. Уверен, что она будет идти ритмично, в соответствии с заданными сроками".
Путин также поблагодарил российских корабелов, ученых-атомщиков и инженеров за нацеленность на максимальный результат в развитии атомного ледокольного флота и отметил, что для этого используются отечественные технологии.
Ледоколы проекта 22220 "Сталинград" — самые большие и мощные в мире, их главная задача — обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики. В длину они превышают 173 метра, их максимальная ледопроходимость — до трех метров. Без перезарядки топливом ледоколы могут работать до семи лет. Они экологически нейтральны: при работе атомного ледокола практически отсутствуют выбросы углекислого газа в атмосферу.
Использование переменной осадки позволяет ледоколам этого проекта эффективно обеспечивать навигацию по Северному морскому пути и работать на мелководных участках Енисея и Обской губы.
Россия Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Владимир Путин Алексей Лихачев Санкт-Петербург Сталинград Балтийский завод Экономика Общество
 
 
