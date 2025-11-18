В России показали новый плацкарт с более длинными и широкими полками

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Новый вагон плацкарт с более длинными - почти 1,9 метра - и широкими полками в виде макета впервые показали в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник в Москве открывается форум и выставка "Транспорт России". Здесь и представлена новинка. Как пояснили РИА Новости в РЖД , поперечные полки станут на 14 сантиметров длиннее (до 189,1 сантиметра) и на 3 сантиметра шире (до 62,7 сантиметра). Продольные полки "вырастут" на 10 сантиметров в длину, до 187,5 сантиметров, и на 4 сантиметра в ширину - до 58,5 сантиметров.

Новый вагон так называемого габарита Т будет иметь больше пассажирских мест: 58 вместо стандартных 54. Каждое спальное место оборудовано шторками, предусмотрены столики для пассажиров верхних и нижних полок, персональные светильники, воздуховоды и розетки USB и 220 В.

В новом плацкартном вагоне будут две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина.

РЖД в 2026 году ждут строительства плацкартного вагона с увеличенными габаритами, говорил летом текущего года в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании Иван Колесников.