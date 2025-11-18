https://ria.ru/20251118/platskart-2055624002.html
В России показали новый плацкарт с более длинными и широкими полками
В России показали новый плацкарт с более длинными и широкими полками - РИА Новости, 18.11.2025
В России показали новый плацкарт с более длинными и широкими полками
Новый вагон плацкарт с более длинными - почти 1,9 метра - и широкими полками в виде макета впервые показали в российской столице, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T07:47:00+03:00
2025-11-18T07:47:00+03:00
2025-11-18T07:52:00+03:00
москва
россия
санкт-петербург
олег белозеров
ржд
трансмашхолдинг
москва
россия
санкт-петербург
В России показали новый плацкарт с более длинными и широкими полками
РЖД показало макет нового плацкарта с полками длиной почти 1,9 метра
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Новый вагон плацкарт с более длинными - почти 1,9 метра - и широкими полками в виде макета впервые показали в российской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник в Москве
открывается форум и выставка "Транспорт России". Здесь и представлена новинка. Как пояснили РИА Новости в РЖД
, поперечные полки станут на 14 сантиметров длиннее (до 189,1 сантиметра) и на 3 сантиметра шире (до 62,7 сантиметра). Продольные полки "вырастут" на 10 сантиметров в длину, до 187,5 сантиметров, и на 4 сантиметра в ширину - до 58,5 сантиметров.
Новый вагон так называемого габарита Т будет иметь больше пассажирских мест: 58 вместо стандартных 54. Каждое спальное место оборудовано шторками, предусмотрены столики для пассажиров верхних и нижних полок, персональные светильники, воздуховоды и розетки USB и 220 В.
В новом плацкартном вагоне будут две санитарные комнаты и отдельная душевая кабина.
РЖД в 2026 году ждут строительства плацкартного вагона с увеличенными габаритами, говорил летом текущего года в интервью РИА Новости заместитель гендиректора компании Иван Колесников.
"Трансмашхолдинг"
уже построил для РЖД и сертифицировал новый более широкий и более длинный вагон купе габарита Т. В 2025 году они начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом
говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров
. Вагон в новом габарите планируется и с плацкартными местами, заявляли в ТМХ.