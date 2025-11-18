В Петербурге увеличат стоимость трудового патента для мигрантов

В конце июля власти Петербурга сообщили о запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами. В августе власти добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Как пояснили власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь, для молодежи и студентов. Ограничение по такси уже вступило в силу, а по курьерам должно вступить в ближайшее время.