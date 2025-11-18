https://ria.ru/20251118/peterburg-2055706565.html
В Петербурге увеличат стоимость трудового патента для мигрантов
Стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года возрастет на 2 тысячи рублей и составит 8 тысяч рублей, столько же будет стоить РИА Новости, 18.11.2025
санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя – РИА Новости. Стоимость патента для трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге с 1 января 2026 года возрастет на 2 тысячи рублей и составит 8 тысяч рублей, столько же будет стоить патент в Ленинградской области, сообщил депутат городского парламента Денис Четырбок.
увеличится стоимость трудовых патентов для мигрантов. В 2026 году ежемесячная стоимость патента составит 8 тысяч рублей вместо нынешних 6 тысяч рублей. Аналогичная стоимость будет установлена и в Ленобласти", – написал он в своем Telegram-канале
Ранее в ноябре на сайте правительства Петербурга был опубликован проект постановления, согласно которому на 2026 год предполагается продлить ограничение на трудоустройство таксистами и курьерами иностранных граждан, работающих по патентам.
В конце июля власти Петербурга сообщили о запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами. В августе власти добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Как пояснили власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь, для молодежи и студентов. Ограничение по такси уже вступило в силу, а по курьерам должно вступить в ближайшее время.