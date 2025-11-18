Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о сферах, где страны ШОС могут углубить сотрудничество - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 18.11.2025 (обновлено: 12:42 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/mishustin-2055678830.html
Мишустин рассказал о сферах, где страны ШОС могут углубить сотрудничество
Мишустин рассказал о сферах, где страны ШОС могут углубить сотрудничество - РИА Новости, 18.11.2025
Мишустин рассказал о сферах, где страны ШОС могут углубить сотрудничество
Страны ШОС имеют возможности для укрепления сотрудничества в области науки и образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма и... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T12:02:00+03:00
2025-11-18T12:42:00+03:00
россия
москва
азия
михаил мишустин
шос
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055688968_0:207:2591:1664_1920x0_80_0_0_6f862e8732b68999a3a699b8ac13d5d4.jpg
https://ria.ru/20251118/mishustin-2055676024.html
россия
москва
азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055688968_67:0:2591:1893_1920x0_80_0_0_e8811cdebaa05ee1f6bfabd38958c3cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, азия, михаил мишустин, шос, снг, евразийский экономический союз
Россия, Москва, Азия, Михаил Мишустин, ШОС, СНГ, Евразийский экономический союз
Мишустин рассказал о сферах, где страны ШОС могут углубить сотрудничество

Мишустин: страны ШОС могут углубить сотрудничество в науке, туризме и культуре

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС. 18 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств государств – членов ШОС. 18 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Страны ШОС имеют возможности для укрепления сотрудничества в области науки и образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма и спорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества проходит во вторник в Национальном центре "Россия" в Москве. Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в Совета глав правительств ШОС в 2024-2025 годах.
"У нас есть много возможностей для углубления взаимодействия в области науки, образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма, спорта. Такие инициативы без сомнения востребованы нашими гражданами. И надо как можно скорее приступить к их практической реализации", - сказал Мишустин.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.
Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Мишустин назвал перспективные направления сотрудничества в ШОС
11:50
 
РоссияМоскваАзияМихаил МишустинШОССНГЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала