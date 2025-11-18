Мишустин рассказал о сферах, где страны ШОС могут углубить сотрудничество

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Страны ШОС имеют возможности для укрепления сотрудничества в области науки и образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма и спорта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"У нас есть много возможностей для углубления взаимодействия в области науки, образования, здравоохранения, молодежных контактов, культуры, искусства, туризма, спорта. Такие инициативы без сомнения востребованы нашими гражданами. И надо как можно скорее приступить к их практической реализации", - сказал Мишустин.
ШОС объединяет десять государств-членов - Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. На встречу в Москве приглашены также высокие представители государств-партнеров по диалогу и наблюдателей, заинтересованных стран, исполнительных органов ряда международных организаций и объединений. Это в том числе СНГ, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Диалог по сотрудничеству в Азии.