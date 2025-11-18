https://ria.ru/20251118/maket-2055675499.html
В России показали обновленный плацкарт с более длинными и широкими полками
В России показали обновленный плацкарт с более длинными и широкими полками - РИА Новости, 18.11.2025
В России показали обновленный плацкарт с более длинными и широкими полками
На выставке "Транспорт России" в Москве представили макет обновленного вагона плацкарта с удлиненными и расширенными местами. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:49:00+03:00
2025-11-18T11:49:00+03:00
2025-11-18T11:49:00+03:00
москва
россия
санкт-петербург
олег белозеров
ржд
трансмашхолдинг
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055675344_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3bcd73fec5c3d5ac69a0a9e97e73bd7f.jpg
https://ria.ru/20251117/rzhd-2055583819.html
москва
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055675344_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_190c2537124561378a26d7e81ae13dd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, санкт-петербург, олег белозеров, ржд, трансмашхолдинг, общество
Москва, Россия, Санкт-Петербург, Олег Белозеров, РЖД, Трансмашхолдинг, Общество
В России показали обновленный плацкарт с более длинными и широкими полками
РЖД показали макет обновленного плацкарта с полками длиной почти 1,9 метра