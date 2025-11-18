Рейтинг@Mail.ru
В России показали обновленный плацкарт с более длинными и широкими полками - РИА Новости, 18.11.2025
11:49 18.11.2025
В России показали обновленный плацкарт с более длинными и широкими полками
На выставке "Транспорт России" в Москве представили макет обновленного вагона плацкарта с удлиненными и расширенными местами.
В России показали обновленный плацкарт с более длинными и широкими полками

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезентация нового плацкартного вагона на международном форуме и выставке "Транспорт России"
Презентация нового плацкартного вагона на международном форуме и выставке "Транспорт России"
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. На выставке "Транспорт России" в Москве представили макет обновленного вагона плацкарта с удлиненными и расширенными местами.
Как рассказали РИА Новости в РЖД, поперечные полки увеличатся на 14 сантиметров в длину и на три сантиметра в ширину, а продольные удлинят на десять сантиметров и расширят на четыре. Кроме того, в новом вагоне вырастет и число пассажирских мест: с 54 до 58. Там будут две санитарные комнаты и оборудованная душевая кабина. На каждых полках есть шторки, светильники и розетки. Также предусмотрены столики для пассажиров верхних и нижних полок.
Летом заместитель главы компании Иван Колесников отметил, что создание новых вагонов планируют начать в 2026 году. "Трансмашхолдинг" уже сделал и получил сертификат на обновленный вагон купе. Как заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров, в этом году их введут в эксплуатацию на рейсах между Москвой и Петербургом.
Дочка РЖД поменяла правила после побега из поезда собаки Шуры
