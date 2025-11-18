Путин обсудил с премьером Госсовета Китая двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с премьером Госсовета Китая Ли Цяном на встрече в Кремле двустороннее сотрудничество.
"С удовлетворением могу отметить, что наше правительство, министерство, ведомство слаженно работают над реализацией всего массива практических договоренностей, достигнутых на высшем уровне. И мы ценим, уважаемый господин премьер-министр, ваши личные усилия, ваш личный вклад в эту работу".
Отношения Москвы и Пекина переживают наилучший период своей истории, добавил глава государства.
"Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и поддержки в вопросах, затрагивающих коренные интересы друг друга, и при этом не направлены против кого бы то ни было".
Он также рассказал, что с теплотой вспоминает визит в КНР в сентябре и общение с Си Цзиньпином, и попросил передать китайскому лидеру привет.
"Мы уверены, что все, что намечено, будет исполнено. Мы знаем, я это хорошо знаю по совместной работе с председателем Си Цзиньпином: все, что он намечает, все исполняется".
Кроме того, Путин снова поблагодарил Пекин за решение о безвизовом режиме для россиян и отметил хорошую динамику гуманитарных обменов между странами.
"С нашей стороны в самое ближайшее время вступит в силу зеркальная мера для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики. Я уверен, что это поведет к очень серьезным последствиям и в экономической, и в гуманитарной сферах. Это будет, на мой взгляд, определенным таким хорошим, положительным взрывом в развитии наших отношений".
Говоря о работе Москвы и Пекина в рамках ШОС, президент подчеркнул, что она способствует становлению организации как одной из опор многополярного мироустройства и формированию недискриминационной международной системы торговли.
От российской стороны во встрече участвовали заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, премьер Михаил Мишустин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы МИД Андрей Руденко.
Во вторник президент также принял в Кремле руководителей делегаций Совета глав правительств стран ШОС. Перед этим в Национальном центре "Россия" прошло заседание совета во главе с Мишустиным. Оно стало завершающим мероприятием российского председательства в СГП в 2024-2025 годах.
Шанхайская организация сотрудничества объединяет десять государств: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.
