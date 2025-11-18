Путин обсудил с премьером Госсовета Китая двустороннее сотрудничество

«

"С нашей стороны в самое ближайшее время вступит в силу зеркальная мера для посещающих Россию граждан Китайской Народной Республики. Я уверен, что это поведет к очень серьезным последствиям и в экономической, и в гуманитарной сферах. Это будет, на мой взгляд, определенным таким хорошим, положительным взрывом в развитии наших отношений".