Школьные каникулы 2025-2026: расписание по четвертям и триместрам

МОСКВА — РИА Новости. Зимние каникулы в школах России продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Как будут отдыхать ученики весной и летом, расписание каникул по четвертям и триместрам, какие дополнительные выходные дни для учащихся предусмотрены в 2025-2026 учебном году, когда начинается летний отдых, календарь школьных каникул по числам — в материале РИА Новости.

Школьные каникулы

При составлении графика каникул образовательные учреждения опираются на рекомендации Министерства просвещения , но окончательное решение принимает само учебное заведение на собрании управляющего совета. Даты каникул зависят и от того, как учатся дети — по триместрам или по четвертям. Официальные даты каникул и рекомендации для родителей лучше искать на сайте школы или в приказе директора.

Основные даты каникул 2025–2026 (по рекомендациям Минпросвещения)

Расписание школьных каникул основано на письме Минпросвещения России от 05.08.2025 N ОК-2142/03 "О направлении рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по организации каникул в 2025/26 учебном году").

"Каникулы — ключевой элемент образовательного цикла: если в это время продолжать учебное давление, снижается способность к усвоению информации. Полноценный отдых обеспечивает детям ресурс для дальнейшего развития и предотвращает когнитивное перенапряжение", — обосновывает необходимость регулярного отдыха Мария Вавилова, академический директор сети билингвальных детских садов и школ Discovery.

Календарь учебного года с указанием каникул и выходных направляется в школы, которые уже самостоятельно принимают локальное решение.

Каникулы по системе четвертей

Четвертная система обучения — традиционная форма организации учебного процесса, в котором год делят на четыре части: четверти. Каникулярные периоды для школьников, которые учатся по четвертям, определены следующим образом:

© Инфографика Календарь школьных каникул на 2026 год по четвертям © Инфографика Календарь школьных каникул на 2026 год по четвертям

Даты актуальны для 2025/2026 учебного года и ежегодно корректируются после публикации нового календаря Министерства просвещения.

Учащиеся 9 и 11 классов отправятся на летние каникулы в зависимости от расписания государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ соответственно).

Внеурочная деятельность также может изменить завершение учебного года, так, в 2025 году она могла продолжаться до 30 мая.

Каникулы по системе триместров

Для школьников, которые учатся по триместровой системе (наиболее распространено в Москве Санкт-Петербурге ), каждый триместр разделен на два пятинедельных модуля. Распределение учебной нагрузки по триместровой системе делит учебный год на три равных периода, в каждом из которых предусмотрено две недели отдыха.

В таком случае расписание каникул для ребят на 2025/26 год составлено следующим образом:

© Инфографика Календарь школьных каникул на 2026 год по триместрам © Инфографика Календарь школьных каникул на 2026 год по триместрам

Это официальный календарь каникул для московских школ и для школ ряда других регионов.

Почему даты могут отличаться по регионам

Расписание каникул для учащихся может различаться в зависимости от региона. Например, в северных регионах учебный график могут скорректировать из-за низких температур, а в южных — с учетом сельскохозяйственных сезонов и региональных праздников. Официальный календарь региона (при наличии) публикуется на официальных локальных площадках.

Москва, Московская область и другие регионы: примеры различий

В 2025/26 учебном году школьники Московской области продолжают учиться по триместровой системе — об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона. Предусмотрено 6 учебных модулей и 5 каникулярных периодов, каждый из которых будет длиться не менее 7 календарных дней.

Учебные модули и каникулы:

1 модуль: 01.09.2025 - 05.10.2025; каникулы: 06.10.2025 - 12.10.2025

2 модуль: 13.10.2025 - 16.11.2025; каникулы: 17.11.2025 - 23.11.2025

3 модуль: 24.11.2025 - 29.12.2025; каникулы: 30.12.2025 - 11.01.2026

4 модуль: 12.01.2026 - 22.02.2026; каникулы: 23.02.2026 - 01.03.2026

5 модуль: 02.03.2026 - 05.04.2026; каникулы: 06.04.2026 - 12.04.2026

6 модуль: 13.04.2026 - 26.05.2026; каникулы: 27.05.2026 - 31.08.2026

В школах Москвы существует гибридная модель календарного графика. На примере одной из столичных государственных школ учебный период выглядит так:

I 01.09.2025 – 24.10.2025

II 05.11.2025 – 30.12.2025

III 12.01.2026 – 20.02.2026

IV 02.03.2026 – 27.03.2026

V 06.04.2026 – 29.05.2026

Субъекты РФ и сами школы могут устанавливать собственные графики внутренними локальными документами. Самая точная информация по конкретной школе конкретного региона будет размещена на сайте образовательного учреждения.

"На каникулах у детей появляется время для хобби, которые нередко оказываются опорой в учебный период: увлеченность, сформированная вне школы, повышает самооценку, снижает тревожность и развивает творческое и гибкое мышление. Кроме того, пауза в учебном ритме важна не только школьникам, но и родителям: восстановление родительского ресурса напрямую влияет на качество поддержки ребенка и эмоциональный климат в семье", – подчеркивает эксперт Мария Вавилова.

Совместные ритуалы отдыха во время каникул — путешествия, прогулки, чтение, бытовые дела — укрепляют чувство безопасности у ребенка и создают эмоциональную базу, которая поддерживает его способность учиться в течение года.

Ответы на частые вопросы (FAQ)

Собрали ответы на частые вопросы про продолжительность каникул и количество учебных дней в российских школах.

Когда начинаются осенние, зимние, весенние и летние каникулы?

При четвертной системе организации учебного процесса в 2025/26 году осенние каникулы прошли с 25 октября по 2 ноября, зимние начнутся 31 декабря 2025-го и закончатся 11 января 2026-го, весенние пройдут с 28 марта по 5 апреля. Летом 2026 года школьники будут отдыхать с 27 мая по 31 августа.

Почему даты отличаются в зависимости от школы?

Учебные периоды и планирование школьного года могут отличаться в школах даже одного города. График зависит от того, работает ли школа по четвертной системе или по триместровой, это влияет на даты отдыха. Образовательная организация может действовать по своему усмотрению.

Есть ли дополнительные каникулы у первоклассников?

У первоклассников и учащихся коррекционных классов существуют дополнительные каникулы. Для них отдых предусмотрен в третьей четверти — с 16 по 22 февраля 2026 года.