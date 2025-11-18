Рейтинг@Mail.ru
ЕК ожидает ответа от глав стран ЕС по вопросу финансирования Украины - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/ek-2055792549.html
ЕК ожидает ответа от глав стран ЕС по вопросу финансирования Украины
ЕК ожидает ответа от глав стран ЕС по вопросу финансирования Украины - РИА Новости, 18.11.2025
ЕК ожидает ответа от глав стран ЕС по вопросу финансирования Украины
Еврокомиссия ожидает как можно более скорого ответа от глав стран ЕС по вопросу финансирования Украины, так как время поджимает, заявила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:03:00+03:00
2025-11-18T17:03:00+03:00
в мире
украина
киев
брюссель
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20251117/es-2055543747.html
https://ria.ru/20251116/ukraina-2055219462.html
украина
киев
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, брюссель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, евросовет
В мире, Украина, Киев, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Евросовет
ЕК ожидает ответа от глав стран ЕС по вопросу финансирования Украины

Пиньо: ЕК ждет как можно более скорого ответа от ЕС о финансировании Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия ожидает как можно более скорого ответа от глав стран ЕС по вопросу финансирования Украины, так как время поджимает, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Чем раньше, тем лучше, потому что время поджимает", - ответила она на вопрос, существует ли крайний срок для ответа глав государств на письмо главы ЕК.
Банкноты евро - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
ЕК предложила дать Украине кредит на 90 миллиардов евро
17 ноября, 18:09
В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо главам государств ЕС с тремя предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы: выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить Украине от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах на не менее чем 45 миллиардов евро в год или использовать активы РФ на сумму от 185 до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита Украине.
Предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов. Страны ЕС согласились покрыть финансовые потребности Украины на заседании Евросовета 23 октября.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает – нужно еще 16 миллиардов евро.
Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а партнеры все чаще предупреждают, что Киеву необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Мы всегда болели за Россию: Европа готовится к скорому разгрому Украины
16 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаКиевБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала