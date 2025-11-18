ЕК ожидает ответа от глав стран ЕС по вопросу финансирования Украины

БРЮССЕЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия ожидает как можно более скорого ответа от глав стран ЕС по вопросу финансирования Украины, так как время поджимает, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

"Чем раньше, тем лучше, потому что время поджимает", - ответила она на вопрос, существует ли крайний срок для ответа глав государств на письмо главы ЕК

В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила письмо главам государств ЕС с тремя предложениями по финансированию Украины на 2026-2027 годы: выделить Киеву кредит на 90 миллиардов евро за счет заимствований ЕС на финансовых рынках, предоставить Украине от 0,16% до 0,27% их ВВП в 2026-2027 годах на не менее чем 45 миллиардов евро в год или использовать активы РФ на сумму от 185 до 210 миллиардов евро в качестве основы для предоставления кредита Украине.

Предварительные данные Международного валютного фонда показывают, что Украине потребуется 135,7 миллиарда евро макрофинансовой и военной помощи на период 2026-2027 годов. Страны ЕС согласились покрыть финансовые потребности Украины на заседании Евросовета 23 октября.

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него уже дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.

Проект бюджета на 2026 год предусматривает расходы примерно в 116 миллиардов долларов, доходы – около 68,6 миллиарда долларов. В итоге дефицит составит до 18,4% ВВП страны. Закрывать "дыру" намерены за счет внешнего финансирования, а его, как заявлял министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает – нужно еще 16 миллиардов евро.