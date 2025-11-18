Рейтинг@Mail.ru
15:06 18.11.2025
Бочаров поблагодарил Путина за присвоение ледоколу имени "Сталинград"
Бочаров поблагодарил Путина за присвоение ледоколу имени "Сталинград"
ВОЛГОГРАД, 18 ноя – РИА Новости. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров поблагодарил Путина за решение о присвоение флагманскому ледоколу имени "Сталинград".
"Уважаемый Владимир Владимирович, от имени жителей Волгоградской области, нашего дружного, сплоченного ветеранского сообщества, молодежи, участников специальной военной операции, благодарю вас за принятое решение о присвоении флагманскому ледоколу российского арктического флота имени легендарного непокоренного Сталинграда - символа великой победы", - сказали Бочаров в ходе церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград".
Во вторник Путин по видео-конференц-связи принял участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 "Сталинград". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на "Балтийском заводе" в Санкт-Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол "Сталинград" проекта 22220. Событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.
Атомный ледокол Якутия - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Лихачев сравнил строительство ледоколов в СССР и в современной России
