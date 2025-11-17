Намедни представители киевского режима, надув губы, заявили, что больше не хотят вести переговоры с Россией, потому что Владимир Мединский говорит им неприятную правду, а российская сторона в целом не хочет "творческих дискуссий".
Однако киевские явно куда-то не туда смотрят. Наша армия день и ночь ведет с ВСУ чрезвычайно творческие дискуссии, действуя неожиданно, дерзко, с огоньком. Глядя на разгром своей энергетической инфраструктуры, украинские эксперты с горечью подсчитывают инновационные тактические модели российского Генштаба. На сегодня насчитали уже шесть тактик. Это ли не креатив?
Взялись всерьез. Как "выключают" энергетику Украины
13 ноября, 08:00
Или взять наши управляемые авиабомбы — ночной кошмар вэсэушников. Нимало не дружественное нам агентство Reuters докладывает, что в этом году Россия нарастила производство этого недорогого и сокрушительного оружия до 120 тысяч штук.
Коварство этих изделий заключается в том, что самолет может отправить их в управляемый полет, не пересекая линию фронта, а там уж они сами приземлятся по месту назначения. Поэтому украинская ПВО против них практически бесполезна — достать носителя бомб не получается.
При этом креативные русские постоянно увеличивают дистанцию, которую авиабомбы могут преодолеть самостоятельно. Сейчас она достигает двухсот километров. Но в Киеве ноют, что "москали" скоро смогут увеличить ее до четырехсот — заметим, что такого показателя нет ни у одной управляемой бомбы в мире. Самые продвинутые американские бомбы летают не далее чем на 130 километров. То есть Россия на голову опережает блок НАТО в важнейшей военной технологии. Это ли не прогресс?
Творческий подход наших умельцев выразился в том, что эти авиабомбы — усовершенствованный вариант старой доброй, еще советской ФАБ. Родные технологии и дешевизна как раз и позволили наладить массовый выпуск нового изделия, от которого киевский режим не может найти никакой защиты.
"Чудо-оружием" называет наши КАБы и ФАБы нимало не дружественное нам издание Forbes. Оно же отметило, что даже если страны НАТО попытаются поставить Киеву свои планирующие бомбы, то они не составят и десятой части требуемого запаса: "Россия производит их гораздо больше".
Не секрет, что мощные авиабомбы нужны тактикам и стратегам из нашего Генштаба для разрушения военных целей, транспортной и энергетической инфраструктуры б. УССР. Уничтожение логистики оставит части ВСУ без снабжения и пополнения, что позволит окружать их на земле, освобождая наши исконные территории, оккупированные нацистским режимом.
Да, это вызывает перебои с электричеством, водой и отоплением для жителей городов и сел. Но устроил все это громадянам конкретно Владимир Зеленский, отказавшийся от мирных переговоров с Россией. Отключения света по 16 часов в сутки — это его личное достижение. Думается, громадянам пора уже призвать к ответу своего просроченного президента и его шайку.
Вы хотели вести войну на истощение с Россией? Засылать беспилотники по нашим мирным городам и инфраструктуре, безнаказанно поджигать, разрушать, убивать? Ну так в эту игру могут играть двое. Нет вопроса, какая сторона конфликта истощится первой. "Украину ждет самая суровая зима с начала противостояния", — проинформировало украинцев издание Politico.
На момент написания этой заметки вэсэушники массово сдаются в плен в Ямполе. Хлопцы все правильно рассчитали: в русском плену их накормят, перевяжут, подлечат, они смогут спокойно провести зиму в тепле. Перспективы у мирных украинцев куда более мрачные: либо бежать из страны, либо сидеть до весны без света, воды и отопления. Единственное, что может предложить им киевский режим, это "готовиться к земле".
В ходе этой кошмарной зимы исстрадавшиеся украинцы вполне могут стихийно восстать против своего руководства. Тогда руководство, теряя тапки, побежит на поклон к Владимиру Мединскому и запросит мира, дружбы и лекций по истории. Вот только условия, которые на этот раз предложит Москва, будут гораздо хуже тех, что были раньше. Уж не взыщите.
Риттер оценил значение будущей победы России на Украине
15 ноября, 21:21