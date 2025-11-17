Рейтинг@Mail.ru
Зима близко: русское чудо-оружие не оставило надежд Западу
08:00 17.11.2025
Зима близко: русское чудо-оружие не оставило надежд Западу
Зима близко: русское чудо-оружие не оставило надежд Западу
2025-11-17T08:00:00+03:00
2025-11-17T08:01:00+03:00
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
в мире, аналитика, россия, киев, зима, владимир мединский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, politico, forbes
Зима близко: русское чудо-оружие не оставило надежд Западу

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Намедни представители киевского режима, надув губы, заявили, что больше не хотят вести переговоры с Россией, потому что Владимир Мединский говорит им неприятную правду, а российская сторона в целом не хочет "творческих дискуссий".
Однако киевские явно куда-то не туда смотрят. Наша армия день и ночь ведет с ВСУ чрезвычайно творческие дискуссии, действуя неожиданно, дерзко, с огоньком. Глядя на разгром своей энергетической инфраструктуры, украинские эксперты с горечью подсчитывают инновационные тактические модели российского Генштаба. На сегодня насчитали уже шесть тактик. Это ли не креатив?
Или взять наши управляемые авиабомбы — ночной кошмар вэсэушников. Нимало не дружественное нам агентство Reuters докладывает, что в этом году Россия нарастила производство этого недорогого и сокрушительного оружия до 120 тысяч штук.
Коварство этих изделий заключается в том, что самолет может отправить их в управляемый полет, не пересекая линию фронта, а там уж они сами приземлятся по месту назначения. Поэтому украинская ПВО против них практически бесполезна — достать носителя бомб не получается.
При этом креативные русские постоянно увеличивают дистанцию, которую авиабомбы могут преодолеть самостоятельно. Сейчас она достигает двухсот километров. Но в Киеве ноют, что "москали" скоро смогут увеличить ее до четырехсот — заметим, что такого показателя нет ни у одной управляемой бомбы в мире. Самые продвинутые американские бомбы летают не далее чем на 130 километров. То есть Россия на голову опережает блок НАТО в важнейшей военной технологии. Это ли не прогресс?
Творческий подход наших умельцев выразился в том, что эти авиабомбы — усовершенствованный вариант старой доброй, еще советской ФАБ. Родные технологии и дешевизна как раз и позволили наладить массовый выпуск нового изделия, от которого киевский режим не может найти никакой защиты.
"Чудо-оружием" называет наши КАБы и ФАБы нимало не дружественное нам издание Forbes. Оно же отметило, что даже если страны НАТО попытаются поставить Киеву свои планирующие бомбы, то они не составят и десятой части требуемого запаса: "Россия производит их гораздо больше".
Не секрет, что мощные авиабомбы нужны тактикам и стратегам из нашего Генштаба для разрушения военных целей, транспортной и энергетической инфраструктуры б. УССР. Уничтожение логистики оставит части ВСУ без снабжения и пополнения, что позволит окружать их на земле, освобождая наши исконные территории, оккупированные нацистским режимом.
Да, это вызывает перебои с электричеством, водой и отоплением для жителей городов и сел. Но устроил все это громадянам конкретно Владимир Зеленский, отказавшийся от мирных переговоров с Россией. Отключения света по 16 часов в сутки — это его личное достижение. Думается, громадянам пора уже призвать к ответу своего просроченного президента и его шайку.
Вы хотели вести войну на истощение с Россией? Засылать беспилотники по нашим мирным городам и инфраструктуре, безнаказанно поджигать, разрушать, убивать? Ну так в эту игру могут играть двое. Нет вопроса, какая сторона конфликта истощится первой. "Украину ждет самая суровая зима с начала противостояния", — проинформировало украинцев издание Politico.
На момент написания этой заметки вэсэушники массово сдаются в плен в Ямполе. Хлопцы все правильно рассчитали: в русском плену их накормят, перевяжут, подлечат, они смогут спокойно провести зиму в тепле. Перспективы у мирных украинцев куда более мрачные: либо бежать из страны, либо сидеть до весны без света, воды и отопления. Единственное, что может предложить им киевский режим, это "готовиться к земле".
В ходе этой кошмарной зимы исстрадавшиеся украинцы вполне могут стихийно восстать против своего руководства. Тогда руководство, теряя тапки, побежит на поклон к Владимиру Мединскому и запросит мира, дружбы и лекций по истории. Вот только условия, которые на этот раз предложит Москва, будут гораздо хуже тех, что были раньше. Уж не взыщите.
