https://ria.ru/20251117/zaharova-2055559234.html
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании определенной повестки
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании определенной повестки - РИА Новости, 17.11.2025
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании определенной повестки
Западная система средств массовой информации больше не ставит себе целью информировать людей, ее главной задачей является донесение выгодной повестки до... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T19:37:00+03:00
2025-11-17T19:37:00+03:00
2025-11-17T19:37:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149545/59/1495455949_0:0:2960:1666_1920x0_80_0_0_c1c614dbd279cd1c3e49b332b2afb464.jpg
https://ria.ru/20251116/nato-2055327263.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149545/59/1495455949_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_2bc83b35e87bd5e5761c5c2b92c93ca3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мария захарова, совет федерации рф
В мире, Россия, Мария Захарова, Совет Федерации РФ
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании определенной повестки
Захарова обвинила западные СМИ в навязывании населению определенной повестки
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Западная система средств массовой информации больше не ставит себе целью информировать людей, ее главной задачей является донесение выгодной повестки до населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На западе сформировалась система… где целью общественной и политической информации перестало быть, собственно, информирование. Она заменена задачей влиять, воспроизводить удобную повестку, подгонять ее под конечный искомый результат", - заявила дипломат в ходе круглого стола в Совете Федерации
.
По ее словам, когда кто-то "отходит от их мейнстрима", к нему "применяются стратегии стигматизации", и тогда расследовательскую журналистику называют увлечением теорией заговоров, а людей, высказывающих альтернативную точку зрения, считают представителям "левых", "правых" или даже "экстремистских взглядов".
Элементы экстремизма и терроризма рекрутируются в западных СМИ для реализации их целей и задач, заявила Захарова
. Она напомнила, что западные СМИ активно предоставляют площадки признанным в России
экстремистам.