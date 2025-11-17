Захарова обвинила западные СМИ в навязывании определенной повестки

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Западная система средств массовой информации больше не ставит себе целью информировать людей, ее главной задачей является донесение выгодной повестки до населения, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, когда кто-то "отходит от их мейнстрима", к нему "применяются стратегии стигматизации", и тогда расследовательскую журналистику называют увлечением теорией заговоров, а людей, высказывающих альтернативную точку зрения, считают представителям "левых", "правых" или даже "экстремистских взглядов".