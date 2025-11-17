Рейтинг@Mail.ru
Итальянская газета предлагала МИД разойтись нейтрально, заявила Захарова - РИА Новости, 17.11.2025
19:19 17.11.2025
Итальянская газета предлагала МИД разойтись нейтрально, заявила Захарова
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Итальянская газета Corriere della Sera, опасаясь скандала, предлагала российскому МИД "разойтись нейтрально", но Москва отказалась от такой сделки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее ведущее итальянское издание Corriere della Sera взяло интервью у главы МИД РФ, но затем отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Corriere подвергла цензуре интервью из-за страха обсуждать проблему неонацизма. Полная версия ответов Лаврова была опубликована на сайте МИД РФ.
Интервью Лаврова опубликовали, чтобы спасти лицо Италии, считает Захарова
Вчера, 18:37
"Нам Corriere della Sera предлагала как бы, как они сказали, "разойтись нейтрально". Чтобы мы просто опубликовали это интервью, как будто это чьи-то вопросы, но не их вопросы. То есть они понимали, что идут на скандал, в зону турбулентности попадают, и поэтому они, конечно, хотели избежать этого всего. Мы сказали "нет". И (представители Corriere della Sera - ред.) сказали, что "может быть, вы поработаете по нашему сценарию, давайте мы опубликуем этот исходник и тоже вы не будете говорить о том, что было нечто расширенное", - сказала она в ходе круглого стола в Совете Федерации.
По словам Захаровой, МИД РФ был готов "на какие-то определенные компромиссы, которые не привели бы к эффекту Би-би-си".
"Но когда мы получили ту статью, которую они подготовили вместо интервью... мы поняли, чего они хотят добиться. Они изъяли всё, что связано с неонацизмом, с историей, то есть с объяснениями первопричин кризиса и целей и задач СВО. То есть, они должны были через эту статью сформировать у местной итальянской аудитории еще больше вопросов относительно законности действий российской стороны", - пояснила Захарова.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США Дональда Трампа в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи. В четверг газета Telegraph сообщила, что Би-би-си искажала речь Трампа дважды, не только в 2024 году, но и в 2022 году в передаче Newsnight.
МИД: итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова из-за страха
13 ноября, 14:20
 
В миреРоссияМоскваСШАДональд ТрампМария ЗахароваБи-би-сиСовет Федерации РФ
 
 
