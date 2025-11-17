Итальянская газета предлагала МИД разойтись нейтрально, заявила Захарова

"Но когда мы получили ту статью, которую они подготовили вместо интервью... мы поняли, чего они хотят добиться. Они изъяли всё, что связано с неонацизмом, с историей, то есть с объяснениями первопричин кризиса и целей и задач СВО. То есть, они должны были через эту статью сформировать у местной итальянской аудитории еще больше вопросов относительно законности действий российской стороны", - пояснила Захарова.