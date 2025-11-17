Рейтинг@Mail.ru
Глава Рособрнадзора рассказал, как составляются задания для ЕГЭ
17.11.2025
Глава Рособрнадзора рассказал, как составляются задания для ЕГЭ
Глава Рособрнадзора рассказал, как составляются задания для ЕГЭ
Задания для ЕГЭ составляет человек, а не искусственный интеллект, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 17.11.2025
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Глава Рособрнадзора рассказал, как составляются задания для ЕГЭ

Музаев: задания для ЕГЭ составляет человек, а не искусственный интеллект

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Задания для ЕГЭ составляет человек, а не искусственный интеллект, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Конечно же, вопросы для ЕГЭ не готовит искусственный интеллект… Конечно, мы здесь его не используем. Но несмотря на тот хайп вокруг мифов, которые есть, надо отдать должное, применять его надо не бояться, и надо его применять, потому что он во многих случаях облегчает труд тысяч людей, помогает, смотря как ты это используешь", - сказал Музаев в международном мультимедийной пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" на встрече с родителями учащихся.
Также глава Рособрнадзора рассказал, что искусственный интеллект, применительно к ЕГЭ, уже давно используется для определения почерков и выявления подмен личности.
