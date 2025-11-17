Рейтинг@Mail.ru
Российские войска продолжают теснить ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:23 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/vsu-2055470425.html
Российские войска продолжают теснить ВСУ в Днепропетровской области
Российские войска продолжают теснить ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 17.11.2025
Российские войска продолжают теснить ВСУ в Днепропетровской области
Силы российской группировки войск "Восток" продолжают теснить ВСУ в Днепропетровской области, создавая условия для развития наступления на нескольких... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:23:00+03:00
2025-11-17T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
россия
гай
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251117/krasnoarmeysk-2055460604.html
днепропетровская область
россия
гай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, россия, гай, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Россия, Гай, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские войска продолжают теснить ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы "Востока" продолжают теснить ВСУ в Днепропетровской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Восток" продолжают теснить ВСУ в Днепропетровской области, создавая условия для развития наступления на нескольких направлениях, сообщило Минобороны РФ.
Подразделения группировки "Восток" освободили населённый пункт Гай в Днепропетровской области, сообщило ранее в понедельник МО РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают теснить противника в Днепропетровской области, последовательно разрушая его оборонительные порядки и создавая условия для развития наступления на нескольких направлениях", - отмечает российское военное ведомство.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
ВСУ заводили боевиков в уже окруженный Красноармейск, рассказал пленный
Вчера, 13:53
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьРоссияГайВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала