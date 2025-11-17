Российские войска продолжают теснить ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Восток" продолжают теснить ВСУ в Днепропетровской области, создавая условия для развития наступления на нескольких направлениях, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают теснить противника в Днепропетровской области, последовательно разрушая его оборонительные порядки и создавая условия для развития наступления на нескольких направлениях", - отмечает российское военное ведомство.