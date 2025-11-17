Рейтинг@Mail.ru
Советско-американская "война" 1944-го: неизвестная страница истории
17:30 17.11.2025
Советско-американская "война" 1944-го: неизвестная страница истории
Советско-американская "война" 1944-го: неизвестная страница истории
Советско-американская "война" 1944-го: неизвестная страница истории

Белорусская стратегическая наступательная операция "Багратион". Группа истребителей Ла-5ФН именной эскадрильи "Монгольский Арат" 2-го гвардейского истребительного авиаполка 322-й истребительной авиационной дивизии в полете
Белорусская стратегическая наступательная операция Багратион. Группа истребителей Ла-5ФН именной эскадрильи Монгольский Арат 2-го гвардейского истребительного авиаполка 322-й истребительной авиационной дивизии в полете
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Данный инцидент предпочли не афишировать как на Западе, так и в Советском Союзе. В 1944-м случилось то, о чем историки спорят до сих пор: США и СССР чуть не начали войну друг против друга. Как так вышло — в материале РИА Новости.

Странные самолеты

В 1944 году США и СССР были ключевыми союзниками в борьбе против нацистской Германии. Красная армия и югославские партизаны освобождали Югославию от оккупации. Американская 15-я воздушная армия из итальянской Фоджи поддерживала советские войска, атакуя немецкие позиции с воздуха.
К сожалению, боевого духа оказалось недостаточно для эффективного взаимодействия. Основной проблемой был языковой барьер. Это и стало причиной трагического инцидента под Нишем.
Седьмого ноября советские летчики из 707-го штурмового авиаполка уже собрались отмечать годовщину революции, как вдруг им на головы начали пикировать странные самолеты и сбрасывать бомбы. Непрошеных гостей приняли за немецкие "рамы" — так с 1941-го называли "Фокке-Вульфы" FW-189.
Показал красные звезды "проклятым империалистам"

В воздух подняли дежурное звено из соседнего 866-го истребительного авиаполка: Як-9 и Як-3 под командованием Дмитрия Сырцова и летчика-аса Александра Колдунова. Вскоре советские летчики с изумлением заметили, что на крыльях и фюзеляжах вражеских самолетов нарисованы не черные немецкие кресты, а белые звезды ВВС США.
Первоначально Сырцов приказал не атаковать, а сигнализировать американцам, но после того, как "союзники" подбили наш "Як", советские летчики дали сдачи.
В первой же атаке удалось уничтожить двух чужаков, начался маневренный бой на малых высотах. В нем участвовал и лучший ас полка, Герой Советского Союза капитан Александр Колдунов. В будущем именно его в самый разгар перестройки снимут с должности главнокомандующего войсками ПВО за скандальную посадку Матиаса Руста на Красной площади.
Рискуя жизнью, Колдунов подлетел к ведущему американцу, чтобы продемонстрировать красные звезды на своем самолете — и американцы убрались восвояси. К несчастью, через полчаса другая группа американских самолетов атаковала колонну советских войск, следовавшую через Ниш по шоссе.
В результате налета погибли советские военнослужащие, в том числе командир стрелкового корпуса. Его последними словами были: "Проклятые империалисты!" Советская армия, помимо техники, потеряла 35 человек и получила 39 раненых бойцов.
Досадная оплошность или злонамеренная атака?

Сразу же после инцидента начался разбор полетов. В первоначальной версии, которую предложили американцы, в гибели солдат было виновато советское командование. Оно не успело передать союзникам информацию о передислокации войск на 100 километров вперед. Поэтому американцы приняли обнаруженных на новом месте солдат за фашистов и обстреляли их.
Однако этот вариант быстро был опровергнут. Город Ниш освободили от немцев еще 14 октября. Дорога до Алексинаца, где бомбили колонну красноармейцев, вела к районам, которые уже были освобождены от немецких войск.
Стоит отметить, что после случившегося командиры США мгновенно извинились перед советскими коллегами за действия своих военных, назвав разыгравшуюся драму "досадным инцидентом".
Они же предложили еще одну версию произошедшей трагедии. Американская авиация в тот злополучный день собиралась бомбить немецкие колонны, ретировавшиеся в Триест из Греции, и по роковой ошибке приняла советских солдат в Нише за немцев.
Советские военные сочли и это объяснение, мягко говоря, неправдоподобным. Дело в том, что югославский Ниш и греческую границу разделяли аж 400 километров.

Решили замалчивать случившееся

В результате разбирательства власти СССР и США решили не афишировать произошедшее, чтобы не испортить отношения между союзниками.
В декабре 1944 года посол США Аверелл Гарриман от имени президента Рузвельта и генерала Маршалла принес официальные извинения советскому командованию. Соединенные Штаты направили офицеров связи в штаб 3-го Украинского фронта для улучшения координации. Погибших советских и американских летчиков похоронили у аэродрома Ниша.
В мае 2022 года в Нише торжественно открыли памятник солдатам и офицерам Красной армии, которые погибли при налете авиации США в 1944-м.
 
 
 
