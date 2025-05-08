https://ria.ru/20250508/serbiya-2015887029.html

В Сербии почтили память жертв "Нишского инцидента"

В Сербии почтили память жертв "Нишского инцидента" - РИА Новости, 08.05.2025

В Сербии почтили память жертв "Нишского инцидента"

Представители Россотрудничества – Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, посольства РФ в Сербии, общественных организаций и... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:09:00+03:00

2025-05-08T23:09:00+03:00

2025-05-08T23:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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иосип броз тито

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЕЛГРАД, 8 мая – РИА Новости. Представители Россотрудничества – Российского центра науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде, посольства РФ в Сербии, общественных организаций и сербских властей в четверг почтили память и участвовали в установке портретов погибших на месте "Нишского инцидента" – нападения 7 ноября 1944 года американской авиации на колонну 6-го Гвардейского стрелкового корпуса Красной Армии на юге Сербии, завил РИА Новости директор РЦНК Евгений Баранов. В акции участвовали сотрудники "Русского дома", посольства России и аппарата атташе по вопросам обороны в Сербии, делегация Российско-сербского гуманитарного центра во главе с содиректором Евгением Филатовым, заммэра города Ниш Лука Гашевич и член горсовета Ивана Цветкович, представители общественных, ветеранских организаций, а также Общества сербско-русской дружбы и российских соотечественников "Наисус". "Сегодня, как и каждый год с момента установки памятника 8 мая 2022 года мы провели акцию совместно с РСГЦ, представителями администрации города Ниш и, впервые, с руководителем Национального центра исторической памяти при президенте РФ Еленой Малышевой. Каждый год мы дополняем что-то к памятнику, в этом году – 15 фотокерамических портретов красноармейцев из 36 погибших под американскими бомбами 7 ноября 1944 года. Тогда эскадрилья американских бомбардировщиков напала на советскую колонну, идущую из освобожденного уже давно к тому времени Ниша, в не так давно освобожденный Белград. Это было абсолютно мирное небо и ситуация", - заявил Баранов в разговоре с агентством. Он отметил, что лица погибших советских воинов-освободителей теперь смотрят на людей, который проходят или проезжают мимо монумента и работы по дополнению мемориала будут продолжены. "Рассчитываем на помощь замечательного историка из Москвы Дарьи Виноградовой, которая смогла найти в архивах эти 15 фотографий и планирует найти остальные, тогда памятник будет завершен. К годовщине в ноябре мы надеемся установить дополнительные плиты к мемориалу, где будут указаны фамилии всех бойцов, погибших на это месте. Мы исходим из того, что события 7 ноября 1944 года, как мы это видим, были может быть первым боем Третьей мировой войны. Вторая еще не закончилась, а Третья уже началась. К сожалению, это случилось в 7-8 километрах от освобожденного Красной Армией города Ниш", - подчеркнул глава представительства Россотрудничества. В день празднования Октябрьской революции 7 ноября 1944 года автоколонну советских войск на дороге между городами Ниш и Алексинац атаковала группа американских истребителей P-38 "Лайтнинг". По нападавшим самолетам открыла огонь советская зенитная артиллерия, на перехват взлетели истребители. Произошел воздушный бой с потерями с обеих сторон. Погибли или получили ранения десятки солдат и офицеров Красной Армии во главе с генерал-лейтенантом Григорием Котовым. Командование США объяснило нападение ошибкой летчиков, которые якобы "перепутали города". Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человеческих жизней.

https://ria.ru/20250503/pamyat-2014796669.html

https://ria.ru/20250425/pobeda-2013514425.html

https://ria.ru/20250406/belgrad-2009646249.html

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в мире, сербия, белград (город), россия, иосип броз тито, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне